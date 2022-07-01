七一︱全體議員聯合聲明　對習近平關心香港發展表達由衷感謝

國家主席習近平訪港，出席回歸25周年大會及新一屆政府就職賽禮，並發表重要講話。全體立法會議員發表聯合聲明，對習近平始終牽掛着香港，關心香港發展和市民福祉表達由衷的感謝。



習近平在新政府就職典禮講話。（聯合採訪／美聯社）

全體議員表示，習近平的講話對香港一直以來擔當的角色和取得的重大成就給予高度評價，並對「一國兩制」重大原則作出精闢的論述，事實證明香港回歸祖國25年，「一國兩制」下的香港，背靠祖國、面向國際，不斷成長發展，儘管經歷許多風雨挑戰，在得到中央政府的全力支持，香港克服一個又一個的難關，創造一個又一個的高峰，香港實踐「一國兩制」取得舉世矚目的成就。

議員指，習近平講話進一步讓他們堅信「一國兩制」是具有強大生命力，能夠維護國家主權、安全和發展利益，確保香港長期繁榮穩定的好制度，並相信在習近平的指導下，香港「一國兩制」在新時代，必定會再創輝煌。

必定忠誠履行立法機關的憲制職責

習近平在講話中，提到對香港的4點希望。議員指，在「愛國者治港」原則下，必定忠誠履行立法機關的憲制職責，堅持與特區政府既相互制衡又相互配合的關係，支持和監督特區政府依法施政，合力開啟特區良政善治新風。他們又說，要努力團結社會各界，共同維護社會和諧穩定，準確尋找和推進有利於香港發展，有利於廣大市民謀求福祉的突破，鞏固和發揮香港獨特地位和優勢，積極推動香港融入國家發展大局，共同為「一國兩制」事業、為中華民族偉大復興做出新的和更大的貢獻。