港澳辦：習點出港最迫切問題　中聯辦稱闡明一國兩制實踐原則

港澳辦及中聯辦發文總結國家主席習近平視察香港行程。港澳辦指此行在「特殊時刻、特殊背景」下進行，正處於香港「由治及興」的關鍵時期，習近平對一國兩制「不會變、不動搖」的莊嚴宣示，築牢各界信心，也展開中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，形容習講話「如陽光驅散雲霧，指引人們跳出一時一事、一地一己的局限，堅定『一國兩制』制度自信」。

中聯辦則指，習講話深刻總結「一國兩制」的實踐規律，闡述了全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針的重大理論問題，具重要里程碑意義。同時，對香港未來發展提出重大要求，為推進「一國兩制」行穩致遠指明方向。



港澳辦：習近平香港行傳遞關懷、信心及希望

港澳辦發表題為《深情的關懷、堅定的信心、殷切的希望》的文章，指習近平來港為「一國兩制」實踐、開創新局面注入了強大動力，是傳遞關懷、信心及希望之行。文章指，習近平的講話高度肯定「一國兩制」實踐取得的巨大成就，鄭重宣示「不會變、不動搖」，充分表明對香港發展的全力支持，堅定了各界對未來的信心。

文章亦指，習近平堅定了香港走「與內地共同發展道路」的信心，以及在國家支持下擁有美好未來的信心，並表明希望香港積極融入國家發展大局，繼續保持高度自由開放，在構建國家更深層次對外開放新格局中發揮重要功能，認為香港發展離不開國家，國家發展也需要香港。「一國兩制」在香港的成功實踐，是中華民族偉大復興的重要組成部分。

文章指，習近平充分表達了對香港實現「良政善治」的殷切希望，未來5年是開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。四點希望，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、及維護和諧穩定，為新一屆政府破解當前最直接、最突出、最迫切的問題指明了努力方向，提供了根本遵循。

中聯辦：習闡明大政方針 港長期保持獨特地位

中聯辦則指，習近平為香港發展注入強大動力，除高度評價「一國兩制」成功實踐，對未來亦影響深遠，闡明了大政方針，包括「一國兩制」符合國家、民族、香港及澳門的根本利益，「沒有任何理由改變，必須長期堅持」。文章指，習近平闡述了「一國兩制」實踐的「四個必須」，指出香港發展空間無限廣闊，這些重大論斷一錘定音，是長期堅持「一國兩制」的根本原因、重大原則。

文章指，習近平之行也是體現大力支持，強調完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，指引香港「主動對接國家發展戰略、密切國際交流合作、積極穩妥推進改革」。

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▼▼中聯辦總結「習近平香港行」全文▼▼



《展現重視關懷 指明未來路向 習近平主席視察為香港發展注入強大動力》

在香港從由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平冒着疫情親臨香港視察，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，體現了習近平主席對香港的高度重視和對香港同胞的深情關懷。習近平主席發表的重要講話，深刻闡述了全面準確理解和貫徹“一國兩制”方針的重大理論和實踐問題，具有重要里程碑意義。

在不到2天時間裏，習近平主席出席了慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，分別會見了全國政協副主席梁振英、第五任行政長官林鄭月娥、第六任行政長官李家超，以及特區行政、立法、司法機關負責人，香港各界代表人士，香港紀律部隊代表；看望了中央駐港機構和主要中資機構負責人；視察了駐香港部隊；考察了香港科學園；還會見了澳門特區行政長官賀一誠，行程緊湊，內容豐富。連日來，香港街頭社區懸挂起國旗區旗，主要建築和幹道張貼歡慶回歸的標語海報，愛國愛港團體舉辦豐富多彩的群眾性慶祝活動，充分表達了香港社會慶祝回歸、迎接視察的喜悅之情。習近平主席視察香港，在全港和海內外産生熱烈反響，香港主要媒體以最高規格、最大版面、最長時段，進行了全程報道。視察活動充分展現了習近平主席的大國領袖風範、對香港發展和香港同胞的深情牽掛。

習近平主席發表的重要講話，高度評價香港“一國兩制”成功實踐，深刻總結“一國兩制”實踐規律，對香港未來發展提出重大要求，為推進“一國兩制”實踐行穩致遠指明了方向。

習近平主席視察活動意義重大，影響深遠。一是展示親民情懷。習近平主席前天剛下高鐵，就飽含深情地説，“我一直關注着香港，掛念着香港，我的心和中央政府的心始終同香港同胞在一起”。在慶祝大會重要講話中強調，新一屆特區政府要務實有為，不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，讓發展成果更多更公平惠及全體市民；要特別關心關愛青年人，幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。習近平主席夫人彭麗媛教授還探訪了西九文化區戲曲中心，與青年演員和義工親切交流，勉勵香港年輕一代深入了解和傳承弘揚中華優秀傳統文化。這兩天，參加慶祝和視察活動的各方面人士，在接受採訪時都不約而同地談到，習近平主席的深厚愛民情懷，使人倍感溫暖和振奮。二是闡明大政方針。習近平主席在西九高鐵站與記者見面時即指出，“一國兩制”具有強大生命力，是個好制度，行而不輟，未來可期。在慶祝大會重要講話中又強調，“‘一國兩制’是經過實踐反覆檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持”。同時深刻闡述了“一國兩制”實踐“四個必須”的寶貴經驗和基本規律，並指出香港發展空間無限廣闊。這些重大論斷一錘定音，揭示了長期堅持“一國兩制”的根本原因、重大原則和光明前景，給香港派了“定心丸”，必將極大增強香港同胞和國際社會對“一國兩制”行穩致遠的信心。三是體現大力支持。習近平主席強調，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，並用三個“全力支持”指引香港主動對接國家發展戰略、密切國際交流合作、積極穩妥推進改革。在香港科學園與在港兩院院士、科研人員和青年創科企業代表等交流時，習近平主席勉勵香港發揮自身優勢，匯聚全球創新資源，與粵港澳大灣區內地城市珠聯璧合，着力建設全球科技創新高地，為把我國建設成為世界科技強國作出貢獻。有中央的大力支持，香港一定能夠在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中作出更大貢獻。四是指引開啟新篇。習近平主席的重要講話，貫通歷史、現在和未來，對新一屆特區政府和香港社會提出了抓住機遇、開啟新篇的“四點希望”。未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。相信在新一屆特區政府的帶領下，香港社會各界一定能夠認清歷史大勢，吸取歷史經驗，把握歷史主動，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，合力開創由治及興新局面。

習近平主席強調，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進“一國兩制”在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分。使命在肩，責任重大。香港中聯辦將和香港社會各界一起，共同推動習近平主席重要講話精神在港落地生根，共同支持新一屆特區政府依法有效施政，共同續寫“那不朽香江名句”，“同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光”。