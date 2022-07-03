通關︱李家超：正與內地研究有限度措施　23條立法未定確切時間表

特首李家超接受電視節目訪問期間提到，《基本法》第23條立法是特區政府憲制責任，但相比起時間，最重要是立得有效，所以不會為此定下確切的時間表。此外，他表示正研究與內地商討有限度通關，但暫未有細節可公布。



「國安威脅可突如其來」

李家超表示《基本法》第23條立法是香港特區的憲制責任，必須要做，不過立法並非想像中簡單，最重要是立得有效，「我就唔係太擔心時間，反而最重要係條文是否有效處理危害國安嘅風險，要充分時間作研究，唔想立完之後又要修修補補。」他指，準備立法期間會參考普通法國家、其他國家類似法律的特點，目前不會定出一個時間表，要審視整體國際形勢定變化，時間非最急切的考慮，最重要是有效。李家超強調，同意社會需要休養生息，讓市民有幸福感，但總需要有個平衡點，正如2019年事件般，國安威脅有可能突如其來。

今年七一前夕有團體遭到警方國安處約談而無法舉行活動，亦有多間媒體原被安排採訪七一活動的記者，因「保安理由」被拒參與採訪，外界關注到《基本法》所保障的權利自由是否有所改變。李家超重申港人各項權利自由受《基本法》保障，法院會有所監察，不會是行政機關獨斷獨行，執法部門對任何事件作出調查、搜集情報，亦是必要做的措施。他認為，有部份人對香港狀況作帶有政治目的的評價，這不符事實，更指「如果冇做歪心事，就唔需要理會（執法行動）」。

指與內地、海外通關無排斥

被問到疫情及通關問題，李家超指現時應先壓低新冠病毒確診個案數字，通關問題仍需與內地溝通。他透露，政府目前正與內地部門研究有限度方便措施，最重要是先充分溝通，讓內地有關單位知道香港情況，然後再商討有何方法，「如果可以做一些有限度性、方便過關的措施，也是務實的第一步。」

李家超提到，要通關其中一個條件是要更好管控本地疫情，例如增加核酸檢測，目前快速抗原測試敏感度不及核酸檢測，可導致「錯誤安心」，但重申未必需要全民強檢。他強調，與內地及外地通關的策略並無排斥。

至於會否考慮放寬抵港旅客檢疫日數至「5+2」或「3+4」安排，即容許酒店檢疫5天或3天，再居家醫學觀察2天或4天，李家超說要視乎數據決定，醫務衞生局局長會盡快檢視。