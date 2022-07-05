李梓敬要求開名譴責鼓吹吸毒藝人　禁毒處：情況嚴重定嚴厲譴責

立法會保安事務委員會今日（5日）召開會議，討論本港的毒品情況及修訂《危險藥物條例》，新民黨的李梓敬稱，留言到有藝人或意見領袖（KOL）在網上推動大麻合法化，或宣傳吸食大麻，但從未見過禁毒處就這類「反宣傳」行為譴責或反駁，禁毒專員李基舜回應指，一旦發現有人在網上鼓吹吸食毒品等的言論，會在適當時間反駁。



助理關長：可要求網上平台下架海外呼籲吸毒言論

李梓敬舉例稱，若有香港具影響力的人士飛抵荷蘭後，在社交平台上載「大家一齊吸食大麻吧」等的訊息，會否考慮懲處有關行為，或開名譴責相關人士。李基舜指，禁毒處大多數情況不會針對某一個人作反駁，但若有嚴重情況，定會嚴厲譴責。

李梓敬再追問，現行有否法律依據可以聯絡社交媒體，要求移除有關鼓吹吸毒的訊息。海關助理關長（情報及調查）胡偉軍表示，海關在網上執法有經驗，目前主要針對版權，可通過國際刑警要求相關平台下架有關言論，他相信日後在禁毒方面亦可採取同樣方法，但相關資訊最終能否下架，取決於服務提供者的取態和意願。

立法會議員、前保安局長黎棟國。（資料圖片）

黎棟國：吸毒人數在新冠期間不跌反升

就禁毒處提交予立法會的文件所見，2021年被呈報的吸毒者總人數為6,019人，較2020 年增加了4%，被呈報吸毒者的平均年齡亦再趨年輕。保安事務委員會副主席黎棟國表示，近兩三年香港均受新冠疫情所影響，市民能聚集的夜店或場所很多時候都要關閉，外出的機會減少，但吸食毒品的人數卻上升，反映是一個警號，顯示他們有新的途徑去接觸和得到毒品，希望當局思考創新和靈活的宣傳方法。