直播︱李家超：研放寬入境檢疫安排　與內地探討通關中途方案

特首李家超上任後首次以特首身份出席立法會行政長官答問會，前日（4日）行政署去信立法會，建議議員聚焦7項議題，引起政界熱議。李家超昨日（5日）回應指，最初是收到立法會秘書處查詢會否聚焦甚麼議題，才有此回應，強調其他問題「天南地北，無任歡迎」。

李家超今早（6日）出席答問會時，形容議會已結束「兩制」抗拒「一國」的癱瘓時代，重回正軌踏入建設時刻。他提出往後每月舉行前廳交流會，輪流由司長級官員率領一眾局長與議員溝通。《香港01》全程直播。



立法會。（資料圖片/李澤彤攝）

嘆過去將主動權讓給破壞勢力

【10:47】民建聯林琳稱，2019年「黑暴」後內地社會對香港青年有誤解，將香港青年與暴徒劃上等號，建議港府舉辦宣講團，帶同香港青年向國際講好香港故事。李家超指，這正是他心目中的其中一項措施，學業方面香港有很多頂尖人才，過去在教育方面某程度上將主動權讓給破壞勢力，但經歷2019年嚴重傷害，明白到做多方面工作，除了寫好香港真實故事，會用不同平台去做。他同意要到海外宣揚香港故事，要經常做、重覆做，才能有成效。

盼5年後青年睇到機會

【10:45】經民聯陸瀚民問到，國家主席習近平特別關注到青年，李家超一直相信直接溝通是最好的方法，如果今日有青年人站在他面前表達未來想法，期望青年人對自己說什麼。李家超指，這個問題顯示陸十分關心社會，他本人亦關心每一個青年人。他希望青年在5年後，至少會覺得「雖然仲有啲嘢達唔到要求，但至起碼做到嘅事都做到，睇到機會」，更進一步地，希望5年內青年可以有自己的事業，例如開了自己的理髮店、照顧好父母等。他透露，自己成長時也「抱有不同目標」，後來亦因為成長而改變。

李指，會盡快制訂青年政策藍圖，按需要作幫助，青年的意見需要聆聽，舉例指十八區關愛服務隊，也是青年工作的一部份。

最低工資改一年一檢？李：交勞福局探討

【10:35】勞工界議員郭偉强表示，在調整最低工資方面，政府和商界常站在同一陣線，很少考慮打工仔的生活水平和保障，僱員權益難以有重大改善，更遑論分享發展成果。他建議最低工資要「一年一檢」，也應檢討最低工資現行機制，切實保障僱員分享發展經濟成果。

李家超回應指，勞工福利和保障應以整體觀去看，不能單看行業中的循環，而是提升到社會的循環，要培訓勞工擁有自己技術，同時尋找自己的理想，工種的含金量提升而令工資有所提升，再有好的工作環境，是要靠整個政府、商界、學術和勞工界一起去做。李家超續指，將在10月收到一份關於最低工資的報告，會先參考報告中的建議，而有關機制的檢討將交予勞工及福利局局長認真探討。

加強軟性教育 藉傳媒文化加強家國情懷

【10:32】經民聯梁美芬問到，如何說好中國、「一國兩制」故事，她說很多人視為法律為無物，以祖國為仇敵，政府如何影響醫療界及法律界等有影響人士。李家超指，國家主席習近平提及希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。他稱，要建立主流價值觀，除了傳統教育上要做到更好，也要進行軟性教育，包括在傳媒及文化藝術意識方面，加強家國情懷，講出香港故事，建立國家認同感，讓港人因港人身份感驕傲。

被批應對人才不積極 李：外國點抹黑都無用

【10:25】建測規園界議員謝偉銓問到，不少行業都面臨人才短缺問題，個人感覺現屆政府對此仍不太積極。李家超指出，已經要求各局長展開工作，人才吸引要素有幾方面，他認為香港本身有吸引力，檢疫規限有一點影響，現時已在積極做工作，所以香港不要妄自菲薄，競爭力不言而喻，香港是自由、開放、有活力、低稅率的地區，外部勢力如何抹黑都沒有用。

此外，他指會增加機會吸引人才，擴大香港市場，如大灣區等，特區政府會吸引創科龍頭落戶，政策上可以配合。他指，已要求商經局局長一、兩個月內和他磋商新方案，目標是「同世界搶人才」。

談外國抹黑：我哋雖係君子 但係好多小人

【10:22】陳紹雄指外國勢力「死心不息」地抹黑香港，想知李家超會「如何打一套組合拳」去「説好香港故事」。李家超表示認同，指「我哋雖然係君子，但係有好多小人」。他指政府要「畫公仔晝出腸」地向外界展現成就和成績，也會利用新溝通平台向巿民和向外界溝通，同時會派官員到海外宣傳香港。

放寬入境檢疫須謹慎：不希望要返轉頭

【10:20】專業動力、新界東南立法會議員林素蔚發言指，香港周邊不少地區和國家都已開放通關，希望了解新政府對入境隔離的構想。李家超回應表示，香港是個長壽的城市，長者比例比其他地方高，加上住屋密度高，表示傳播風險比其他地方較為高。

李家超指，知道與外地接軌、保持香港競爭力發展、營商環境要方便投資者的需要，醫務衞生局正積極審視有關措施安排。他又說，現時每天均有百幾宗輸入個案，不希望推出一個措施「要返轉頭做」，又指自己都「好心急」，定會很認真要求醫務衞生局完成審視。

入境檢疫研放寬：不應圍住無病嘅樹

【10:15】民建聯主席李慧琼問到與內地及國際的通關路線圖及時間表。李家超指，政府明白與內地通關及與國際接軌的重要性，但與內地通關要確保衞生安全風險，不會增加內地防疫措施難以處理的風險。他經常在如何方便從外國進入香港人士，亦確保疫情風險控制在手中，醫務衞生局局長盧寵茂上任前已強調希望用精準方法，盡量減低入境人士的不便之處，認同要用有效方法篩選無確診人士，令他們盡快回復正常生活：「應圍住有病的樹，不應圍住無病的樹」。盧寵茂正積極按數據分析，其中一個方法是看看如何調整檢疫期。

他提到，與內地通關要達成任何有效建議在乎互信，要將對方問題看成自己問題，要做到風險可控可追。他舉例，盧寵茂近日已與向內地反映檢疫酒店數目需求很大，內地當局很務實地將名額由每日1,300個提升至2,000個。

改革公務員制度？李：最重要是政府高層統籌領導

【10:05】新民黨李梓敬問到，特首早在競選時就提到會設立KPI，國家主席習近平則提醒要提高治理水平。他問到，會否採納早前立法會通過的動議，對公務員賞善罰惡，改善陽奉陰違的情況、加強問責。

李家超回應指，希望大家要公道看公務員表現，政府效率在海外的獨立報告中都是數一數二，公務員的貢獻必定是重要因素，有時不符公眾期望，除個人因素外，同樣重要的是在制度方面如何讓他發揮，例如有否程序已經過時等。他指，最重要是政府高層介入統籌、指揮領導，在問題萌芽時先作指導。如果公務員本身有嚴重錯誤，制度會處理他們。

【10:04】楊永杰關注黃大仙區居民須跨區看急症的問題。李家超表示，知悉該問題在立法會上討論已久，也明白居民希望能更方便看醫生，但強調政府規劃醫療配套須符合整體香港利益。他指已要求醫務衛生局處理有關議題，而且相信即將落成的啟德急症室、重建廣華醫院和擴建伊利沙伯醫院能令黃大仙居民受惠。

【10:02】選委界議員陳曼琪關注，政府如何防範制止虐兒、虐老等行為，監管非政府社福機構，落實以人為本的社福服務。李家超表示，政府在這些方面責無旁貸，希望將來做得更好，當有問題發生時有足夠的法例措施處理。他指出在法例以外，最重要是監管措施做得夠，執行方面也要做得好。李家超同意政府在監管任何人士或組織履行他們的職責上，必須要「做得多啲、深啲」，還有些要特別深入，例如要抽查某些機構過往的紀錄以及確保他們執行他們承諾的措施，也提倡官員要積極主動介入，確保問題在第一時間得到照顧和矯正。

研放寬入境檢疫安排 與內地商通關中途方案

【10:00】有關防疫抗疫，李家超指「不同意躺平」，因為一旦感染基數大了，嚴重和死亡人數都可能按比例上升，強調措施要多元考慮、平衡風險需要，以最小代價達到最大效果。他指要有效利用核酸檢測，需要審視數據，以科學精準方式改善入境隔離措施、減少不便的可能性，如調整酒店檢疫日數等。他明白通關的困難，現時香港確診數字每日仍處2,000宗高位，會以務實態度與內地單位溝通。首先，會希望有限度地減少不便，設計「中途方案」，務實與內地溝通。

設四工作組處理扶貧、土地房屋等

【09:55】李家超指出，將要求各政策局在8月向特首辦呈交工作指標，並會成立4個工作組，由司級官員統領。第一，針對跨代貧窮的小組，由政務司司長領導，須交出精準方案；第二，土地房屋供應統籌組，由財政司司長帶領，包括審視規劃、地政、環境、社福配置等，改善流程；第三，地區事項統籌工作組，由政務司副司長帶領，針對地區關注的議題，如衞生和阻街黑點、環境市容上，要統籌不同部門工作，一、兩個月內付諸行動，並總結經驗成為恆常的行動方案；第四，公營房屋項目行動工作組，由財政司副司長領導，要在100日內提交加快公營房屋的初步工作建議，主力處理公屋提前上樓計劃、私人參建模式等。

司局長輪流每月赴議會前廳與議員溝通

【09:50】李家超指，立法會會議已重回正軌，結束以「兩制」對抗「一國」的破壞及癱瘓時期，進入建設時刻，促進行政立法良性互動，他會實踐行政主導，建議每月在立法會舉行前廳交流會，由一名司長或副司長，帶領5至6名局長，與議員交流溝通，可設定或不設定議題交流，例如政務司司長帶領轄下局長，其後由財政司司長帶領局長。他稱，自己會自身作則，帶領首次前廳交流會，他會帶領3名司長、3名副司長及特首辦主任出席。

李家超指，在施政方面，他帶給市民的是「實行型」政府，要求各局司長在問題萌芽時主動介入，落場指導。 他重視團隊文化，司長及副司長會積極統籌跨部門工作，打破各自為政，做到一加一大於二。他已要求各局長在政策範疇訂下指標，強化責任文化，各局長會在8月向特首辦呈交指標。