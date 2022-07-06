公務員加薪︱楊何蓓茵：曾考慮凍薪　2.5%增幅已考慮員工需要

行政會議昨日（6日）建議各級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日生效，幅度引起各公務員團體不滿。公務員事務局局長楊何蓓茵今早在港台節目上表示，幅度已充分考慮公務員的需要，透露政府本身也有考慮凍薪的選項。



未否認「政治決定」說法

楊何蓓茵強調，薪酬趨勢調查只是考慮的六大因素之一，從來沒有將公務員福祉放在「天秤較低的位置」，不認同相關決定是「向商界傾斜」的說法。她揚言，在考慮今年薪酬調整時「凍薪我哋又諗過，好高我哋又諗過」，但最終得出2.5%的數字，認為已充分考慮公務員的需要，但承認「冇算式講俾大家聽」。

被問到相關調幅是否「政治決定」，楊何蓓茵指政治是眾人之事，如果從這個角度看，公務員是社會的一份子，他們的事也是眾人之事。她稱，對公務員的表現相當有信心，今日會與公務員四大中央評議會會面。

馮傳宗：刻意放大利淡因素

公務員總工會主席馮傳宗在同一節目指出，政府今次的做法是刻意放大一些利淡因素，將「綜合考慮」當成破壞過去數十年薪酬調查機制的藉口。他又提到，財政司司長陳茂波曾言今年下半年經濟環境會有改善、對香港未來經濟前景充滿信心，但為何談到公務員加薪時，卻以一句「經濟前景不穩定」壓低增幅，質疑理據何在。他指，昨晚收到很多同事反映，政府聽取太多外間對公務員的負面評價，卻沒有切實考慮公務員同事的境況，擔心這對於新政府開局、人心背向有所不利。

華員會會長利葵燕表示，過去幾年公務員皆凍薪，今年的調幅遠遜預期，性質上已等同減薪。