質詢初體驗︱議員改提建議　盧寵茂停25秒竊語求助：唔係問題嚟㗎

新一屆問責團隊今日（6日）首度在立法會接受議員口頭質詢，包括官場新丁、醫務衞生局局長盧寵茂。他在議員提出對「疫下精神健康」的建議後，一度向身邊同事表示「呢個唔係問題嚟㗎」，猶豫是否需要作回應，停頓約25秒後才開腔作答。

盧寵茂又表示，各地區康健中心一直有提供精神健康服務，包括為市民進行基本風險評估，中心的社工及護士會為有情緒問題人士提供諮詢及輔導，並協調區內不同服務提供者、為這些人提供轉介。現時地區康健中心已在全港14區成立，未來幾個月會涵蓋黃大仙、南區、元朗及荃灣，年內覆蓋全港18區，成為推動基層醫療的硬件。



本身是註冊社工的新界東南議員林素蔚，要求政府考慮在全港18區增設「社區心理健康中心」，為市民提供一站式心理支援服務，包括「哀傷服務」，形容是「疫情時代所需」。她說面對疫情，很多人都患上創傷後遺症，在這波精神健康海嘯下，市民卻求助無門。

地區康健中心今年內實現18區全覆蓋

盧寵茂回應指，政府非常重視市民疫下的精神健康，明白市民身心都面對嚴峻挑戰。政府已委託大學進行3項大型精神健康調查，最快一份今年第3季會有結果，希望屆時有助政府制定針對性政策及支援措施。他也提到前年開始，衞生署推出「陪我講」的精神健康計劃，不斷發布精神健康訊息；由社署、醫院提供的支援服務也從無間斷，包括由非政府組織營運的24間精神健康綜合社區中心。

盧寵茂指，地區康健中心在情緒支援上可充當「基層樞紐」，轉介有需要者到適當單位，強調面對疫情會「動態應對」，檢討中心的服務需求。選委界議員江玉歡要求，當局重點接觸獨居隱蔽長者；新界東南議員李世榮則希望，設立疫下情緒「後遺症中心」。盧寵茂均承諾會跟進，但當科技創新界議員邱達根分享有視障人士參與義工活動，疫情下打電話關心長者，希望政府多協助非政府組織，因為他們經費相對緊張時，盧則向身邊官員表示「呢個唔係問題嚟㗎」，猶豫了約25秒才回應，表示政府一直與不同義工合作。