教廷據報轉移檔案離港　警告本地教會宗教自由不再：為變化準備好

路透社報道，梵蒂岡駐港非正式代表何明哲（Monsignor Javier Herrera Corona）今年三月離職前，向本地天主教會警告過往所享有自由將不復存在，敦促教會及時保護資金、財產和重要文件。消息人士向路透社表示，梵蒂岡駐港非正式代表處已透過友好邦交國家外交渠道將檔案資料安全運離香港。在何明哲發出警告後，已有至少三個宗教團體將檔案資料透過外交渠道運離香港，也有團體正考慮將財產轉到本地人名下，並將董事會和公司在香港註冊，避免受到打壓。



2019年開始轉移檔案 多個宗教團體跟隨

路透社引述三名天主教神職人員表示，何明哲與共事的駐港人員早於2019 年開始轉移檔案，過程中他們擔心受中國國安機關嚴密監察，最後重逾半噸檔案通過友好關係成功運抵羅馬，資料涉及1980 年代中期與內地地下神職人員私人通信、傳教活動及天主教信徒被迫害細節。在何明哲發出警告後，至少三個宗教團體先後將檔案資料透過外交渠道運離香港，也有團體正在考慮採取措施，包括將財產轉到本地人名下，並將董事會和公司在香港註冊，保障他們免受打壓。

天主教灘頭堡不再 中國式宗教控制降臨香港

據報道，自去年10 月，何明哲在本港天主教會召開4次會議，向香港神職人員表示要為中國加強對港控制的艱難未來作好準備，其中一名消息人士引述何明哲指「變化即將來臨，你們最好作好準備」、「香港不再是天主教的灘頭堡」。

報道引述消息指，除了2019年反修例事件後，香港以國家安全為由的種種高壓措施，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被捕，何明哲更擔憂香港與內地更緊密的融合，「中國式控制宗教團體」將降臨香港，他認為隨著北京施壓愈來愈大，教會不能夠再依賴《基本法》訂明享有的宗教權利。

港府：香港居民權利自由受《基本法》保障

中聯辦和國務院國家宗教事務局沒回應路透社的提問，港府發言人則回應指，香港居民的權利和自由受《基本法》保障，《港區國安法》亦列明人權應受保護和尊重。陳日君則透過助理向路透社表示不予置評。