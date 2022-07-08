黎智英律師團收「香港國安部」電郵　警譴責偽冒、籲提供證據跟進

英國《泰晤士報》報道，壹傳媒創辦人黎智英的國際律師團隊，收到聲稱來自香港「香港國安部」（National Security Wing）的電郵，指控他們違反《港區國安法》，有可能被引渡，警告他們不要試圖踏入中國領土。警察公共關係科傍晚（8日）發聲明，強烈譴責有人冒充警務人員，呼籲有關人士提供進一步資料或證據，以便跟進。



據英國《泰晤士報》報道，倫敦大律師事務所「Doughty Street Chambers」三位代表黎智英的大律師，包括御用大律師Caoilfhionn Gallagher、以及高級大律師Jonathan Price及Jennifer Robinson，在7月1日分別收到以「Gmail」發出、聲稱來自「香港國安部」的郵件，指控他們違反《港區國安法》，可被其他司法管轄區引渡，並指外籍人士將被控顛覆罪。

有關電郵警告提出引渡 警重申辦事依程序

警察公共關係科發聲明，澄清香港國安部門的名稱為「香港警務處國家安全處」（National Security Department of the Hong Kong Police Force），並非報道所指「香港國安部」。警方關注有海外法律從業人員收到這些偽冒電郵，重申作為專業執法部門，警務人員在執行職務時會按照相關法律、既定程序及守則行事。如有任何人違反香港法律，包括《港區國安法》，必定依法調查。