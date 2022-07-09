叫停熔斷︱任政務司無提出？李家超：不討論歷史　每個政府都用心

新政府一上任就在防疫策略上有大動作，近日宣布暫緩航班「熔斷機制」，李家超說，防疫要基於科學和數據精準應對，以最小代價達至最高效果，暫緩航班「熔斷機制」就是由於計算成本後，發現與得到的效果不成正比，加上政府維持檢疫要求，整體風險可控。

被問到在上屆政府出任政務司司長期間，有沒有提出暫緩航班「熔斷機制」，李家超指不討論歷史，強調每一個政府團隊都很用心服務，而且情況有所不同，不應該相提並論。



至於會否收緊社交距離措施，李家超稱任何措施都要精準，應脫離「一刀切」的想法，減少對其他人的影響。他指，防疫最重要是戴口罩，除一般社交距離措施外，會重點處理高風險群組，包括長者及長期病患者等。他又指，Omicron傳播速度快，因此政府應對亦要快，形容抗疫有如救火，須找出火警起因，用適合的方式盡早救火，他追求的更是要「滅火」。