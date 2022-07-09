李家超稱政策組可強化治理　特首作宏觀決策：不做15個局長嘅工作

國家主席習近平「七一」來港為新政府班子監誓，發表講話時提出「四點希望」，要求特區提升治理水平。特首李家超接受電視節目訪問，未有直接回應「四點希望」是否反映「四點不滿」，但強調自己重視治理能力，認為「沒有最好，只有更好」，當中涉及政府架構重組等系統設置，所以也提出了成立「特首政策組」，希望「做好啲」。被問到會否委任民主派人士入政策組，他未直接回應，只說要考慮人選可否有貢獻。



李家超表示，提升管治水平涉及團隊能力，所以已要求官員建立團隊精神，加強領導角色，在問題之初主動介入，並清晰為前線同事指明應對方向。他續指，「特首政策組」是直接向他負責，屬於高級別架構，將在不同層面蒐集資料輔助特首決策，令他可以在宏觀及策略角度作指示，強調自己會在香港、國家及國際高度審視施政，藉此提升團隊治理能力及效率，自己「不打算做15個局長嘅工作」。

他又指「政策組」的工作包括進行民調、蒐集民情，「政府係服務市民，市民有所呼，我哋有所應」。至於青年教育方面，李家超指目前希望多元化及在不同領域進行國民教育，要「活生生」、生活化地教育，增加工作坊及到內地交流等活動，建立愛國愛港、符合「一國兩制」的主流意識。