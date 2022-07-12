公務員加薪輸通脹　梁籌庭轟克扣軍糧：慣以抽象因素推翻薪趨調查

特首會同行政會議通過各級公務員劃一加薪2.5%，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，中低級公務員對加幅肯定不滿意，他稱過去三年通脹增幅達到5%，當中兩年凍薪，2.5%加幅結果等同減薪，批評政府不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，2.5%的加幅形同「克扣軍糧」。



轟政府以六大因素抽象概念作「擋箭牌」

政府表示，除了薪趨調查淨指標，決定也充分考慮職方的回應，以及既定機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動及公務員士氣。公務員事務局局長楊何蓓茵早前更解釋，薪酬趨勢調查實行29年來，有10年都與薪趨淨指標有差異，梁籌庭認為這不可成為慣例，指每次不跟隨薪酬趨勢調查，政府往往拿六大因素的抽象概念做「擋箭牌」，要求政府檢討機制應否存在。