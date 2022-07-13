率六司出席首場前廳交流會　李家超指氣氛良好：有助行政立法配合

特首李家超上任後提出以「前廳交流會」，與立法會議員恆常交流，取代前任林鄭月娥的每月「短問短答」。他今早（13日）到立法會出席首次交流會，議員和官員臨近9時陸續進入前廳，9時10分李家超到場，與梁君彥以碰手方式打招呼，並與出席議員大合照。

李家超會後指，交流會旨在落實行政主導及「愛國者治港」，讓立法會與政府可相互配合，是第一步，未來將邁上「無限台階」，有信心交流會可有所發揮。立法會主席梁君彥則形容氣氛良好，議員及官員溝通直接，有助行政立法互動。議員鄧家彪透露，30人在合照過後分成4個小組，一組是特首主持，另外3組分別是一名司長帶同副司長主持。



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交流會分四小組 由特首三司帶領討論

3名司長、3名副司長及特首辦主任葉文娟都有出席首場交流會，實政圓桌田北辰未有參與合照環節，9時19分才自行進入前廳，民建聯梁熙9時22分到場。今場交流會分3節舉行，每節約30分鐘，議員大致按界別分批與官員交流。

工聯會會長吳秋北會後指，是次交流形式首創，工聯會提出施政前期先與議員有深入溝通，特首態度正面十分正面。