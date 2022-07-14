民主黨籌款宴取消：場地附近爆疫須關閉清潔　退款涉六位數字

民主黨宣布原定後日（16日）舉辦的年度宴會，因為場地附近有群組確診情況，而須關閉清潔未能營業，宴會因而需要取消，月內將向參加者安排退款。民主黨資源開拓委員會主席袁海文透露，退款涉及六位數字金額，即以十萬元計，由於短期內難以尋找替代場地，稍後會再研究何時重新舉辦宴會。



原定分午、晚、傍晚宴 賓客逾300人

袁海文接受《香港01》查詢，透露是今早（14日）接獲宴會場地ClubOne通知，因為商場附近陸續有染疫群組，ClubOne將從7月16日凌晨起關閉作深層清潔。當日原定3場各約120人參與的宴會將會取消，換言之受影響的參與者共約360人。

袁海文拒絕透露已獲邀請的機構或人士，但指多為黨友和支持者。受限於防疫規例，暫時未知何時能重新舉辦宴會。他對於未能如期與支持者和黨友聚會感到可惜，就是次不幸事件對他們造成不便，十分抱歉。