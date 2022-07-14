調查：消費者信心長期遜短期　陳學鋒稱受疫情左右、籲訂復常藍圖

立法會議員周浩鼎及陳學鋒，就消費者信心指數進行調查。調查以100為基準，結果顯示相比起一月份的調查，「綜合消費者情緒指數」由89回升至98。周浩鼎表示，調查期間疫情放緩、經濟復蘇，加上市民對新政府有期望，所以消費者信心指數大幅攀升。

陳學鋒則認為，結果反映疫情對消費信心有重大影響，指「動態清零」仍是重要策略，建議政府盡快制定復常藍圖。與内地通關方面，他建議在香港設立「健康驛站」，並增加商務配額，方便兩地往來和經濟活動。



「消費者預期指數」近15年來重回正面水平

調查委托「香港民意調查中心」進行，在今年6至10月以電話隨機抽樣訪問820名操廣東話的成年香港市民。結果顯示，相比起一月的調查，「目前狀況指數」由80微升到83，而「消費者預期指數」則由93升至正面水平的105，自2007年10月以來重上100水平。兩者令「綜合消費者情緒指數」由89回升至98。

至於受訪者對未來一年的經濟發展看法，41.3%持正面看法，36.7%持負面看法；至於對未來五年經濟發展的看法，27.7%持正面看法，30.6%持負面看法。

習「一國兩制」講話或對未來信心有支持

陳學鋒指，結果反映市民對短期經濟有信心，但對長遠經濟傾向保守，估計受地緣政治因素影響。他稱國家主席習近平「七一」講話提到「一國兩制」是好制度，應該堅持，認為是對香港市民派定心丸，相信對下次調查有關消費者長期信心會有所支持。另外，陳建議政府盡快制定明確復常藍圖，包括提高疫苗接種率、增加醫療設施等，並以精準防疫為前提，有序放寬入境檢疫時間。

被問到政府派發消費券對調查結果的影響，周浩鼎稱「有幫助」。