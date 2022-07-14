安心實名︱田北辰轟多餘：確診已戴手帶禁足　不如設法揪隱形患者

疫情持續攀升，醫務衞生局局長盧寵茂日前率先透露，計劃將「安心出行」改為實名制、並引入「紅黃碼」限制有風險人士出行。特首李家超其後具體表明，「紅黃碼」只會分別針對確診者及入境檢疫人士。創新及科技局局長孫東最新接受《香港01》專訪，則指電話卡明年2月落實實名制，「安心」屆時也會變相具有實名制功能，一系列說法引起外界熱議，特別是技術上如何落實。

連日質疑「安心」轉實名制的實政圓桌立法會議員田北辰，形容實名制意味「安心」早晚會「綁住一個人」，但卻難以實際執行，反問有否足夠人手於各處所把關，而且除了掃「安心」還要查身份證，否則措施形同虛設。他又指，要求所有確診者佩戴電子手帶已是最簡便方法，因為他們已無法外出，反問在這種情況下，「安心搞唔同顔色係為乜呢？」



有足夠人手查證身份？無法執行「等比人笑」

田北辰指，現時政府已有不同手段可用，包括電子手帶和疫苗通行證，加上明年將實施電話卡實名制，安心出行程式會記錄市民到過的地方。當該處地方爆發疫情，政府可通知市民前往檢疫。唯一問題是，部分場所至今仍毋須疫苗通行證，政府卻擔心進出市民屬緊密接觸者，但要解決這個問題，即使實名制都難起作用，因為當局及處所都沒足夠人手執法，包括檢查進入商場掃「安心」：「而實名制更要查身份證，政府有冇咁多人手？（措施）根本無辦法落地執法，等比人笑」。

倡暫停緊密接觸者疫苗通行證

田北辰重申，讓確診者佩戴電子手帶是最簡便方法，在有關限制下，確診者已無法外出。至於緊密接觸者，他建議政府先暫停他們的疫苗通行證數日，要求每天做檢測，待確定陰性後再重開他們的疫苗通行證。

倡跨部門傾抗疫方向 盧寵茂知電話卡會行實名？

特首及官員接連就「安心」實名制及「紅黃碼」解畫，但解說繼續不清不楚。田北辰指，當局沒有仔細端詳，讓不同局長參與討論之中，認為政府要舉辦一次跨部門記者會，一次過解釋未來抗疫打算，讓不同局長都出席，就各自範疇解答市民疑問：「就唔係得盧寵茂一個人講，佢自己想實名制啫，但佢知唔知之後有電話卡實名制，其實會有重疊？」

對政府抗疫方向，田北辰希望盧寵茂找方法揪出真正確診者，而非只討論如何處理已確診人士，「驚佢行出街」。