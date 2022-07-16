《華爾街日報》社論憂宗教鎮壓　陳國基反駁：純屬猜測、扭曲事實

《華爾街日報》日前刊登題為「香港將面臨宗教鎮壓」的社論，指香港已失去言論、集會和新聞自由，憂慮宗教自由會成為下一對象。政務司司長陳國基去信反駁，指香港宗教自由受威脅的說法是純屬猜測及完全扭曲事實，強調香港的宗教、言論、集會及新聞自由受《基本法》和《香港人權法案》保障，《港區國安法》第4條也列明在維護國家安全同時，應依法保護上述權利和自由。



社論：倘為教徒冠勾結之名不令人驚訝

《華爾街日報》社論引述路透社報道，指前梵蒂岡駐港非正式代表何明哲蒙席今年3月離職前警告本港天主教會，指教會過往享有的宗教自由將不復存在。社論指中共違背了在《中英聯合聲明》的承諾，難以相信宗教自由會是例外，又提到港澳辦主任夏寶龍主政浙江時打壓當地教會，如今警方國安處拘捕90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，理由是他身兼支援反修例示威者的「612基金」信託人。

社論提到，內地現時對宗教的控制是毛澤東以來未見，質疑陳日君被捕與他長年批評中梵就主教任命達成秘密協議有關。社論形容《港區國安法》禁止與外國勢力勾結，但外國勢力或境外勢力定義模糊，即使中共將來以此針對教徒，也不令人驚訝。

陳國基：守法的人不會誤墮法網

陳國基反駁，政府嚴肅對待《港區國安法》和任何香港法律下的嫌疑罪行，強調無人可以凌駕法律。執法機關的一切執法行動，均根據證據進行，與有關個人或實體的背景或宗教無關。陳國基提到，《港區國安法》明確規定危害國家安全的4類犯罪，有關罪行類似其他司法管轄區的國安罪行，強調守法的人不會誤墮法網。

陳國基表示，香港是一個安全和充滿活力的國際大都會，隨着一國兩制原則有效落實，香港將繼續歡迎不同信仰和背景的人。