DSE放榜︱田北辰籲做熱衷的事：從政我有呢種感覺　鐘意就唔難捱

文憑試(DSE)今(20日)放榜,立法會議員田北辰及陳祖恒透過社交專頁發文鼓勵考生。田北辰指大家只要找到有興趣、有熱情的事,「就唔會覺得辛苦難捱」,他以自己為例,指「從政係其中一樣令我有呢種感覺嘅事,我希望各位同學都搵到令你有呢種感覺嘅目標。」

陳祖恒則指,一次公開試的成績並不代表一切,並非代表未來人生成敗。無論選擇走哪一段路,最重要是保持積極、自強不息,過程中不斷學習和改進,為未來裝備好自己,自然會迎來光明前途。



田北辰引述有朋友在同一公司工作30年,退休時分享了一句說話:「Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.」 意思即選擇一份熱愛的工作,一生就沒有一天像在上班。他祝賀考到好成績的學生,更寄語大家要找到自己有興趣、有熱情的事。

陳祖恒推銷紡織時裝課程 黃國:可考慮大灣區

紡織及製衣界議員陳祖恒則不忘提醒同學,大學聯招有紡織、製衣及時裝業科目可供選擇,例如理大紡織及時裝學院(SFT)開辦的「服裝及紡織(榮譽)文學士組合課程」、THEi「時裝設計(榮譽)文學士課程」,職訓局和各大專學校也提供不少與行業相關的高級文憑課程。他稱如果同學對投身行業有興趣,不妨考慮選擇修讀。

工聯會黃國也在社交網站發帖,指越來越多香港學生、畢業生跳出舒適圈,到內地升學及就業,投身粵港澳大灣區建設中,應予以支持及鼓勵。