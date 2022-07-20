屈穎妍控訴公路掛國旗遭收費 李鎮強去信路政：屬正當愛國行動
撰文：蕭博禧
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「梁粉」專欄作家屈穎妍在報章撰文，指去年國慶日，有市民向路政署申請掛國旗後，收到路政署帳單要求繳付約14萬7千元。自由黨副主席，立法會議員李鎮強今（20日）在社交網站表示，得悉此事後，隨即聯同立法會議員陳仲尼去信路政署署長陳派明，希望了解更多詳情，他促請局方盡快回覆，並提供收費原因及理據。
屈穎妍的文章題為《掛國旗要收租？》，透露去年有市民向路政署申請在國慶日，於元朗粉錦公路和錦田公路沿途燈柱掛約1,200面國旗，共掛二十天。近日卻收到路政署帳單要求繳付約14萬7千元，她認為掛國旗本應是政府責任，「官員竟好意思要這些愛國者多嘔十幾萬出來。」她又質問，「黑暴那年掛通街的文宣，政府有收過他們分文嗎？」
李鎮強取得的帳單顯示，每面旗政府每天收六元檢查費，所以1,214面旗、加上1,990元申請費，合共逾14萬7千元。李、陳在信中質疑政府是根據哪條香港法例而行，又表明在街上掛國旗是正當愛國行動，政府責任由市民「代勞」，實在不應被收取費用。他們也查問反修例期間，不同政黨團體在街上排宣傳品，政府如何處置。
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