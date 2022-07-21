法改委倡訂5類新網絡罪行　陳政龍：若豁免業界或須引入發牌制

法律改革委員會昨日（20日）建議訂立5項電腦網絡罪行，展開為期3個月的公眾諮詢。法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會成員、資深大律師陳政龍今早（21日）接受電台訪問時表示，現行法例不合時宜，新建議參考了歐洲研究及其他管轄區做法，希望就網絡安全公司是否獲豁免咨詢公眾意見。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華，則擔心條文定義含糊、且定罪門檻寬闊，可能令人誤墮法網。他以網購演唱會門票為例，指要分辨購票者是真心買票、抑或惡意攻擊系統，從網絡專業角度看，如果因網站流量太多而導致伺服器癱瘓，並不算是干預電腦數據或系統。



犯網絡罪行若危害人命建議可囚終身

法律改革委員會昨日（20日）建議訂立5項電腦網絡罪行，包括「未獲授權取覽程式或數據」、「非法截取電腦數據」、「非法干擾電腦數據」、「非法干擾電腦系統」及「提供或管轄作為犯罪器材或數據」，並建議分別訂立兩級最高刑罰，最高判兩年及十四年監禁，如干犯非法干擾數據或電腦系統的加重罪行，危害他人生命，建議最高可囚終身，昨日展開為期3個月的公眾諮詢。

陳政龍表示，本港現有不誠實使用電腦等法例規管部分網絡罪行，但不合時宜，今次建議參考了歐洲及其他管轄區做法，刑罰參照本地欺詐及盜竊罪。

公眾利益未有納入新罪行免責辯護

陳政龍指，網絡安全公司的身份或可作豁免，包括網絡安全專家測試系統漏洞。他說，聽到電腦安全研究人士有聲音指，業界管有電腦病毒屬於正常行為，因此需要咨詢公眾學術性質及網絡安全目的能否獲轄免，不過本港沒有規管網絡安全公司的組織，難以界定專業身分，若要落實措施，業界可能要引入註冊制度或發牌。

至於公眾利益是否屬合理辯解，陳政龍指，公眾利益未有納入免責辯護中，因為披露數據行為會引起各種後果，被告須說服法庭公眾利益能凌駕不誠實行為，但公眾利益是否有凌駕性需要討論，「好像硬幣有兩面，（公眾利益）不是一面倒，行為對部分人來說有益，對部分人造成傷害，何謂公眾利益？」他說，另外亦須討論如何避免辯解被濫用。