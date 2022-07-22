李家超組班︱政府委任8副局11政助 施俊輝張曼莉升副局
撰文：林嘉成
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行政長官辦公室今日（22日）公布，特首李家超委任新一批8名副局長和11名政治助理，大部分都會在下周一（25日）履新。當中在林鄭班子中擔任政治助理的施俊輝及張曼莉，分別升任教育局、與創新科技及工業局副局長副局長。新政府至今已先後委任共12名副局長和13名政治助理，未來會適時另行公布其餘副局長和政助人選。
李家超表示，一直與司局長積極物色不同背景合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和現屆班子一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。他說有信心政治委任團隊所有成員會務實進取，一同建設做實事的有為政府。
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新獲委任的副局長名單：
運輸及物流局副局長：廖振新
保安局副局長：卓孝業
房屋局副局長：戴尚誠
文化體育及旅遊局副局長：劉震
醫務衞生局副局長：李夏茵
民政及青年事務局副局長：梁宏正
教育局副局長：施俊輝
創新科技及工業局副局長：張曼莉
新獲委任的副局長和政治助理名單：
商務及經濟發展局局長政治助理：李世華
勞工及福利局局長政治助理：傅曉琳
教育局局長政治助理：蕭嘉怡
財政司司長政治助理：楊通達
創新科技及工業局局長政治助理：廖添誠
保安局局長政治助理：梁溯庭
房屋局局長政治助理：歐陽文倩
政務司司長政治助理：李惠
律政司副司長政治助理：陳倩雯
文化體育及旅遊局局長政治助理：招文亮
運輸及物流局局長政治助理：陳閱川