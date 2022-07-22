李家超組班︱政府委任8副局11政助　施俊輝張曼莉升副局

行政長官辦公室今日（22日）公布，特首李家超委任新一批8名副局長和11名政治助理，大部分都會在下周一（25日）履新。當中在林鄭班子中擔任政治助理的施俊輝及張曼莉，分別升任教育局、與創新科技及工業局副局長副局長。新政府至今已先後委任共12名副局長和13名政治助理，未來會適時另行公布其餘副局長和政助人選。

李家超表示，一直與司局長積極物色不同背景合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和現屆班子一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。他說有信心政治委任團隊所有成員會務實進取，一同建設做實事的有為政府。



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新獲委任的副局長名單：



運輸及物流局副局長：廖振新

保安局副局長：卓孝業

房屋局副局長：戴尚誠

文化體育及旅遊局副局長：劉震

醫務衞生局副局長：李夏茵

民政及青年事務局副局長：梁宏正

教育局副局長：施俊輝

創新科技及工業局副局長：張曼莉

新獲委任的副局長和政治助理名單：



商務及經濟發展局局長政治助理：李世華

勞工及福利局局長政治助理：傅曉琳

教育局局長政治助理：蕭嘉怡

財政司司長政治助理：楊通達

創新科技及工業局局長政治助理：廖添誠

保安局局長政治助理：梁溯庭

房屋局局長政治助理：歐陽文倩

政務司司長政治助理：李惠

律政司副司長政治助理：陳倩雯

文化體育及旅遊局局長政治助理：招文亮

運輸及物流局局長政治助理：陳閱川