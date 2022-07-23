副局政助出爐｜盤點三司十五局職位空缺　3局長仍需「獨挑大樑」

李家超政府上任快將1個月，「三司十五局」逐漸埋班，昨日（22日）委任8名副局長及11名政治助理，是第二次公布人選。《香港01》盤點三司十五局，仍有不少位置懸空，其中3名局長仍然處於「獨挑大樑」的狀態。



政府表示，會適時公布其餘副局長和政治助理的人選。



先說「三司」，司長和副司長已有人選，今次公布了3名政治助理，分別是政務司司長政治助理李惠、財政司司長政治助理楊通達，以及律政司副司長政治助理陳倩雯。由於司長和副司長各有1名政治助理，目前政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸均未公布助手，而律政司副司長張國鈞找來任立法會議員時的助理陳倩雯為助手，較律政司司長林定國「先行一步」。

「三司」均欠一人

政務司司長陳國基

政務司司長政治助理李惠

政務司副司長卓永興

政務司副司長政治助理：暫缺



財政司司長陳茂波

財政司司長政治助理楊通達

財政司副司長黃偉綸

財政司副司長政治助理：暫缺



律政司司長林定國

律政司司長政治助理：暫缺

律政司副司長張國鈞

律政司副司長政治助理陳倩雯（民建聯）



+ 4

「十五局」方面，有10個局已經「齊章」，當中財經事務及庫務局和民政及青年事務局，局長、副局長和政治助理均有政黨背景。相反，房屋局和保安局則3個位置都由沒有政黨背景的人士出任。

以下政策局「齊章」

商務及經濟發展局局長丘應樺

商務及經濟發展局副局長陳百里（民建聯）

商務及經濟發展局政治助理李世華



財經事務及庫務局局長許正宇（民建聯）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（自由黨）

財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉（民建聯）



+ 1

勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局副局長何啟明（工聯會）

勞工及福利局政治助理傅曉琳（新民黨）



保安局局長鄧炳強

保安局副局長卓孝業

保安局政治助理梁溯庭



+ 1

民政及青年事務局局長麥美娟（工聯會）

民政及青年事務局副局長梁宏正（經民聯）

民政及青年事務局政治助理張進樂（民建聯）



文化體育及旅遊局局長楊潤雄

文化體育及旅遊局副局長劉震

文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮（民建聯）



+ 1

房屋局局長何永賢

房屋局副局長戴尚誠

房屋局局長政治助理歐陽文倩



教育局局長蔡若蓮

教育局副局長施俊輝（新民黨）

教育局政治助理蕭嘉怡（民建聯）



+ 1

運輸及物流局局長林世雄

運輸及物流局副局長廖振新

運輸及物流局政治助理陳閱川（新民黨）



創新科技及工業局局長孫東

創新科技及工業局副局長張曼莉

創新科技及工業局政治助理廖添誠（新民黨）



+ 1

政制及內地事務局和醫務衞生局仍缺政治助理，其中政制局的局長和副局長早已有人選，醫務衞生局副局長李夏茵則昨日公布任命。

政制及醫務局有空缺

政制及內地事務局局長曾國衞

政制及內地事務局副局長胡健民（民建聯）

政制及內地事務局政治助理：暫缺



醫務衞生局局長盧寵茂

醫務衞生局副局長李夏茵

醫務衞生局政治助理：暫缺



餘下3個局仍未委任副局長和政治助理，包括公務員事務局、發展局和環境局，3名局長仍要「獨挑大樑」一段時間。

三局長暫仍需「獨挑大樑」

公務員事務局局長楊何蓓茵

副局長：暫缺

政治助理：暫缺



發展局局長甯漢豪

發展局副局長：暫缺

發展局政治助理：暫缺



環境局局長謝展寰

副局長：暫缺

政治助理：暫缺



此外，部份上屆政府的副局長和政治助理力暫時未有新的委任。其中包括前食物及衞生局副局長徐德義和政治助理鄭守崗，以及前運輸及房屋局副局長蘇偉文和政治助理符傳富。

《香港01》5月報道，符傳富獲取錄修讀新一屆清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目。

暫未有新委任的上屆副局長及政治助理

食物及衞生局副局長徐德義

食物及衞生局局長政治助理鄭守崗



運輸及房屋局副局長蘇偉文

運輸及房屋局政治助理符傳富（自由黨）



創新及科技局副局長鍾偉強



勞工及福利局政治助理馮興禮

保安局政治助理劉富生

環境局政治助理區詠芷

發展局政治助理馮英倫

商務及經濟發展局政治助理馮海容

