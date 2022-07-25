疫情︱田北辰：把握「黃金期」向長者發口服藥　線上診症提高效率

實政圓桌立法會議員田北辰指，近日新冠肺炎長者死亡數字有回升跡象，要求政府為確診人士提供線上診症，讓長者把握「黃金期」服用口服藥，減少死亡個案。



田北辰。（資料圖片）

指及時發口服藥 可救回許多性命

田北辰於社交網指出，現時香港採用的兩款口服藥，黃金時期都是感染後首5天，往後對紓緩病情作用不大。他指向醫管局了解過，截至5月1日，已公開派發約27,800劑口服藥，截至7月19日則已派發約34,800劑，即兩個月內派發大約7,000劑，對象主要是長者。不過審視數據，此期間60歲以上確診總人數是22,071位，換言之只有約三成確診長者獲派口服藥，認為有七成長者未獲發口服藥，與死亡率上升有很大關係。

他指：「據我所知，𠵱家一個人快測確診咗，好多時已經係感染咗嘅第3日，再預約埋做PCR又要等多一日，即係已經第4日。再拎住PCR去預約見醫生，見到都已經係第5、6日，拎到口服藥再食得嚟都已經過咗『黃金期』。」他指在染疫5日內開始服藥，與第7、8日才開始，有差天共地的分別，可以救回很多性命。

田北辰建議，政府盡快成立一條熱線供快測結果陽性人士預約線上診症，醫生可透過網上渠道問確診者病情，如果已有病徵，醫生又相信其快測結果以及判斷適宜食用口服藥，可以立即派發；如確診者仍未有病徵，醫生則可以要求他們做核酸檢測，同時檢測中心要有一條特快通道讓這些確診者不經預約下即時接受檢測，並在2、3個小時收到結果。這些人再確認染疫後，可再與醫生做視像診症，審視是否適合派發口服藥。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

