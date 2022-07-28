梁愛詩指香港對外交往有重要地位　范徐麗泰：放棄一國會自取滅亡

基本法委員會前副主任梁愛詩今日（28日）在論壇上稱，香港自古以來都是中國的一部份，其後被英國霸佔和受殖民地統治，到回歸才洗脫這個恥辱。梁愛詩表示，香港在中國對外交往有重要地位，香港對中國改革開放有重要貢獻，香港和中國是風雨同舟，血脈相連。



同場的前全國人大常委范徐麗泰表示，「一國兩制」是完整體系，若想放棄「一國」然後有「兩制」，「會自取滅亡，走向死胡同」。



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梁愛詩在港區婦聯代表聯誼主題論壇上以「香港共同家園」為主題致辭，指國家主席習近平提到，「一國兩制」成功實踐是中華民族偉大復興的重要組成部份。這番話除了是對香港說外，同時講給內地同胞聽，因為過去幾年內地同胞對香港發生的事十分不滿意，習近平希望他們理解香港對中國依然有很重要的作用。

梁愛詩形容，外國傳媒有計劃地抹黑和詆毀香港的法治、人權和民主狀況，妄言「一國兩制」是失敗的，故習近平也對全世界的人表明，中國對香港的支持是毫不含糊的。

范徐麗泰：可以批評共產黨 但不可以想推翻共產黨

范徐麗泰則就「『一國兩制』確保香港繁榮穩定」發表演講，她認為不可否認「一國兩制」是成功的。范徐麗泰強調，中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，更要教導小朋友可以批評共產黨，但不可以想推翻共產黨。她稱中央對香港從來無沒有變過，變的是香港，而且愈變愈差，所以應該齊齊反對破壞家園的力量。