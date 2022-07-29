MIRROR演唱會｜鄭泳舜支持政府叫　田北辰促檢視工程認證過程

男團Mirror紅館演唱會昨晚發生駭人意外，懸掛舞台上方的一幅巨型屏幕墜下，壓倒兩名舞蹈員，其中一人情況嚴重。立法會民政事務委員會主席、民建聯鄭泳舜表示，支持政府叫停演唱會餘下場數及成立工作小組，立即就嚴重意外作全面調查，以便提出改善措施，避免同類事件再次發生。他已向局方提出，待完成調查後，將安排立法會民政事務委員會召開特別會議跟進。

行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀，意外令人震驚，對於有年青人受重傷感到非常難過，希望政府全面調查，認為立法會民政事務委員會應召開會議，邀請官員及主辦機構解答問題。她認為政府今次反應迅速，至於哪個部門需要負責，她指不應莽下定論，應該先集中調查、照顧傷者與家屬，以及處理賠償問題。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，今次演唱會舞台工程規模不小，認為除了要調查有沒有跟足規矩，亦要審視現有規矩有沒有問題，又質疑為何建築署沒有角色。



+ 2

鄭泳舜表示，舞台意外一宗都嫌多，特別是疫情下，表演者經努力排練，卻接二連三發生舞台意外，昨晚更出現嚴重事故，這是不能夠接受，他對事件感到難過。鄭稱希望兩名傷者早日康復，亦了解到傷者家屬在境外，渴望可盡快來港及探望傷者。他已向局方提出，期望當局提供一切人道協助，彈性處理家屬訴求。

康文署將即時檢視轄下場地將會有表演的舞台設計，避免有高危裝置，鄭泳舜稱，舞台安全是最重要的，又說香港將會陸續舉辦不同的大型活動，文化藝術界亦將有不少演出，他期望政府盡早完成今次事故的全面調查，集合專家意見等，提出改善舞台安全的建議，以防止同類意外再次發生。

行政會議召集人葉劉淑儀認為，現階段應該先集中調查、照顧傷者與家屬。（盧翔銘攝／資料圖片）

田北辰質疑建築署有沒有清晰指引

田北辰引述文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「一般大型舞台是由租場人士負責安全設施，包括建築及找專業、合資格的工程師進行認證，檢查裝置是否安全及可以使用。康文署需要取得有關證明，才容許節目進行。」田認為，除了要調查上述過程哪一部份出現問題，亦要審視整個過程本身是否也有問題。

田北辰表示，一般私人場地工程要入則待屋宇署批准，指為了安全審批過程會較複雜。至於小型工程，則可以直接找合資格人士檢查簽署。

今次演唱會吊起600公斤的屏幕，田北辰說「常理嚟講都唔係小型工程丫」，又指需要考慮金屬共振，因共振頻率對承重有影響，「聽落呢啲就唔小型。咁究竟喺政府場地搞呢啲工程，建築署角色係點呢？」

田北辰說，屋宣署管理私人場所結構安全，而政府場地就由建築署負責。究竟今次是以大型工程還是小型工程的標准去做，建築署有沒有指引讓其他部門去跟進？田北辰說如果這個規矩本身有問題，就會是系統性問題，「唔解決，以後跟足規矩都冇用。」