MIRROR演唱會｜霍啟剛：調查需時七至八周　籲盡可能壓縮程序

MIRROR演唱會上周四（28日）發生嚴重事故，大型屏幕墜下造成舞者李啟言（阿Mo）重傷。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日（31日）出席活動後見傳媒時表示，初步了解政府需時7至8星期調查事件，希望當局盡可能壓縮程序。



指不宜無證據下指摘

霍啟剛指出，事故原因必須盡快徹查，要精準知道發生甚麼情況導致事故，深信表演業界台前幕後的工作人員都十分專業，亦非常重視舞台安全。他指，回顧過去三、四十年，紅館各類大小演出均從未發生嚴重事故，所以深信業界非常專業和注重安全。他又指香港是法治社會，若涉及非法行為或違規，則必須受到法律處分。

霍啟剛提到，文體旅局、康文署、機電署和重案組已介入調查事件，呼籲公眾給予時間小組去運作和徹查事件。霍啟剛明白事件複雜，又指初步了解政府需時7至8星期作調查，但他懇請政府盡量將時間縮短，以符合公眾期望。

他又指，現時不就屏幕安裝問題評論，指自身非專業人士，且認為在沒有證據下指摘亦非妥當。 「我相信（調查）小組是專業的，亦會僱用專業人士分析整件事情，都是非常複雜，現在無證據下去指摘，亦不是很正確的做法。」

霍指，自己和公眾都抱住沉重心情面對MIRROR演唱會發生的嚴重事故，近幾天亦一直密切關注事件，留意到傷者父母剛抵港。他形容抵港過程尚且順利，機場有相關部門安排車輛送傷者父母到醫院。霍啟剛向傷者送上慰問，並希望傷者盡快康復，也望公眾給予傷者父母空間面對事件。

將約見局長表達業界訴求

此外，霍啟剛認為未來需要釐定對表演業界的建議，讓整個業界工作環境更安全，業界對此也有正面意見可給予政府，希望政府能以開通的態度多與業界溝通。他會主動約見文體旅局局長楊潤雄，表達業界訴求。他透露，正準備成立工作小組和業界不同持分者溝通，希望政府能多接觸業界。

他補充，未來疫情好轉時，香港將需要更多高質量的表演去推動整體經濟，而演唱會則是重要環節。他指業界對是次事件十分震驚，但暫時未聽聞有演唱會將會取消，會繼續向業界密切了解有關情況。