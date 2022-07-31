通關｜民建聯參觀香港機場智慧設施　冀盡快通關振興經濟

香港國際機場第三條跑道正式啟用，民建聯今日（31日）到機場參觀，了解機場智慧設施。民建聯議員梁熙指，香港飛行學院的規模、水平很高，笑言幸好沒有帶助理一同參觀，否則要擔心他們辭職，轉行去機管局工作。



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身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗，與梁熙、陳恒鑌、周浩鼎等多名民建聯議員到機場參觀。

梁熙在Facebook發文指，在疫情下已很久沒有「飛」，原來機管局為機場復常做了不少準備和升級，加入了不少智慧元素，包括運送貨物會引入無人駕駛車、日後更會引入無人駕駛的電動巴士接載員工；登機位置會引入人臉識別系統，日後大家登機無需再將證件及機票掃描；機場亦有使用機械人協助消毒及清潔。未來機場亦會設一個新的大型綜合商場，大家再到機場時，相信會有更多新體驗。

梁熙期望政府可以盡快有序通關，包括縮短隔離時間等，令香港經濟盡快復蘇、重新起飛。