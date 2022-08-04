石禮謙宴請民主派七元老　暢談近況懷緬舊時光︱政壇諸事町

今年剛卸任的經民聯前立法會議員石禮謙，在任期間與民主派關係不俗。他昨日（3日）宴請7名民主派前立法會議員用餐，暢談各人近況，亦有人在聚舊過程中，懷緬起舊日不同政見都可以「坐埋一枱」的時光。



石禮謙去年曾慨嘆初選案被告未審先囚

有份出席聚會的民主黨前主席劉慧卿於社交網寫道：「感謝前立法會議員石禮謙邀請我們七位前同事共晉美味晚餐和大團聚。」同場的元老亦包括前教育界議員葉建源、前社福界議員邵家臻、前會計界議員梁繼昌、前衞生服務界議員李國麟、民主黨前直選議員黃碧雲、工黨前直選議員何秀蘭。其中黃碧雲於民主派初選案被起訴，現正保釋；李國麟在同案中未被起訴；何秀蘭則因「612人道支援基金」案，現時仍須定期向警方報到。

劉慧卿回覆《香港01》指，席間大家氣氛融洽，石禮謙亦相當客氣宴請大家聚餐，但具體地點和談話詳情不便透露。

77歲的石禮謙，過去被視為建制派中的「淺藍」，在任期間與民主派有一定交情。劉慧卿去年11月底在社交網上載到法院聽審初選案的照片，慨嘆：「正式審訊仍未召開，真不知他們要還押多久」。石禮謙其後在劉的帖文留言，稱：「這不是我們認識和深愛的香港，願主祝福他們。」

石禮謙。（資料圖片）

同場者讚石禮謙以禮待人、君子之交

有參與者私下指出，大家都是已退下來的人，與石禮謙亦「有偈傾」，於是出來聚聚舊，席間大家天南地北無所不談、嘻嘻哈哈，由閒話家常、互道近況、互相取笑大家年紀老邁都有，「入場嗰陣大家拎部手機出嚟嘟安心出行同針卡都搞咗好耐，但身邊啲後生幾秒就搞掂，真係老喇！」反而席間較少談及政治狀況。

另一人表示，石禮謙在任期間與民主派固然政見不同，但大家一直都是以禮相待、君子之交，即使是2019年衝突最激烈的時期，仍然以禮待人，「唔係個個都有呢種器度」。「大家都好珍惜仲可以坐埋一齊食飯嘅日子，尤其是我哋（民主派）唔知邊個有朝一日隨時會被拉，又或者有人要走，都好想把握機會，同朋友聚一聚。」

該人慨嘆，由「舊大樓」（終審法院年代）走過來的老一輩，對不同政見的包容程度較大，但隨着政治環境的變遷，新一代的想法已經與大家完全不同，政治包容度已今非昔比。