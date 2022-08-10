膠袋徵費︱議員倡加至2元讓市民「肉赤」　何俊賢倡只收現金6毫子

政府建議將膠袋徵費由5毫加至1元，今年底起實施，立法會議員謝偉銓早前就徵費款額提出修訂，建議加至2元。立法會相關附屬法例小組委員會今日（10日）召開會議討論。席間多名議員就是否加至2元激辯，有人認為令市民「肉赤」有助減少棄置，有人則認為這是向基層「開刀」。民建聯何俊賢則提出，不如考慮徵費只收現金，令用家感到麻煩而不收膠袋。



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楊永杰：應一毫子都不收

選委界議員陳紹雄指出，當局提出加費至1元金額不大，市民很快習以為常，倘若之後又要檢視計劃再次調整收費，倒不如一次過大刀闊斧加至2元，令市民對膠袋費感到「肉赤」，才有實質效用。他又認為，消費者有選擇權，不想被徵費，可以選擇自備購物袋。

九龍中直選議員楊永杰質疑，以徵費推動減少使用膠袋，其方向本身就是錯誤，徵費對基層市民負擔十分重，應該一毫子都不收，教育鼓勵市民減廢才是最根本。他又指，不少市民在超市購物時會刻意多買一件冷凍產品，換取免費膠袋。

政府：會尊重議員提修訂

何俊賢發言時表示，討論市民「幾錢先會肉痛」沒有意思，因為「肉痛」的都是基層，對於一個月入十多萬元的人而言，1、2元收費從來不是問題，真正感受到影響的只是基層，但指環保應該是全香港人的事。他提出一些反建議，包括只須加到6角：「但就一定要俾現金，咁大家就會覺得『咁麻煩，我唔要（膠袋）喇』，呢個夠絕啦？」

環保署副署長陸嘉健重申，以現時的經濟環境，政府認為以1元作為起步點會較合適，但由於2元亦在可持續發展委員會報告中獲得一定支持度，如果議員認為要進一步調高水平，從而提出修訂，政府亦會尊重。