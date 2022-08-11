方仲賢赴英　麥美娟：願意聆聽青年聲音　區議會組成未有定案

民政及青年事務局局長兼立法會議員麥美娟，出席於位於秀茂坪的九龍婦女聯會長幼接種活動，呼籲市民接種疫苗。被問到有關浸大學生會前會長方仲賢欲赴倫敦，麥美娟表示，目前的工作是為了每一位年輕人服務，時下年輕人無論過往行為或者未來打算，都希望能夠受惠於民青局的工作，並願意聆聽他們的聲音。提及未來區議會產生方法，她表示仍未有定案。



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年底發布青年發展藍圖 涵蓋七大範疇

麥美娟出席活動時指，民青局預計年底發布第一版本青年發展藍圖，涵蓋七個範疇，其中希望年輕人可以解決四業（青年就業、學業、創業以及置業）問題，令年輕人找到在港發展的機會。

對於方仲賢欲赴倫敦時，她說：「每個年輕人無論過往行為係點，做過啲乜嘢，或者將來打算去邊度都好，喺呢一刻我哋所做嘅工作係為咗每一個香港年輕人。」指希望每位年輕人都能受惠於民青局的工作，並且願意聆聽年輕人的聲音。

提及未來區議會產生方法，她表示仍未有具體方案。就區域組織或者地方行政正進行檢討，未有定案，而組成方法會按《基本法》97條釐定。

幼童接種首日 家長攜幼到場

六個月大至三歲的幼童今起可接種科興新冠疫苗，麥美娟指見到有家長攜同一歲四個月大小朋友接種，亦有少數族裔和長者。她指已知有長者已經打第四針，亦有人使用上門接種疫苗服務，呼籲市民盡快接種。