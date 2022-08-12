打擊衞生黑點．直播︱8.14啟動首階段計劃　19區設夜間流動隊滅鼠

政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，將會推動「香港新市容」全港清潔運動。卓永興今日（12日）率領環境及生態局局長謝展寰、房屋局常任秘書長兼房屋署署長王天予、食物環境衞生署署長楊碧筠、民政事務總署署長張趙凱渝和屋宇署署長余寶美見記者，講述政府打擊衞生黑點計劃。《香港01》現場直播。



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【12:00】屋宇署署長余寶美預計今年內清拆及處理的棄置及失修招牌不少於1700個。

【11:48】房屋署署長王天予指，按需要在公共屋邨垃圾站加設閉路電視，防止非法棄置垃圾，在鼠患嚴重地點加置捕鼠器。

【11:46】環境及生態局局長謝展寰表示，鼠患是其中一個市民最關注問題，曾多次實地了解食環署前線人員及外判商工作，在工作模式、流程、技術、管理各方面找出可以改善地方，提升成效，未來會推動及嘗試更具針對性的措施，包括在全港各區成立夜間防治鼠患流動隊，在深夜補鼠，加強效能。另外，當局會利用新技術工具，並檢視計劃效果，例如制定綜合鼠患指數，及聆聽社區人士、滅鼠業界意見。

【11:44】卓永興形容以往部門分工不清晰，工作組會釐清領頭部門，建立標準運作模式，把工作分配給各部門在地區持續執行，亦會檢視環境衛生相關法例，必要時會積極考慮修例，增加執法效率及阻嚇力。

【11:43】卓永興指，「地區事項統籌工作組」會加強清潔另外4,000個衞黑點，包括街道、街市、公廁、行人隨道、沙灘等，，希望市民可以感受到街道的改變，有助改善香港的國際形象，顯示香港人素質。卓永興強調，街道清潔必須有賴全港市民的配合和努力，期望香港人可以共同努力，保持香港街道整潔。

【11:40】卓永興指，現時有不同衞生黑點問題，如非法棄置垃圾、後巷鼠患嚴重等，不過衞生問題涉及多個部門，權責不清，因此是次成立小組目的為釐清分工，解決「老大難」的環境問題。

首階段打擊衞生黑點工作將於8月14日開始，將會重點打擊 600多個衞生黑點，如街道、後巷、垃圾棄置黑點、阻塞街道及冷氣機滴水等問題，期望可以到做迅速移除垃圾，另外亦會加強對市民的教育和加強執法力度，同時定期開會檢討成效。

【11:38】政務司副司長卓永興宣布分兩階段展開打擊衞生黑點計劃，首階段8.14展開，為期三個月，將清理逾600個黑點，包括冷氣機滴水問題，重點打擊300多個垃圾棄置黑點，至10月起推改善市容行動。

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卓永興在7月12日主持了「地區事項統籌工作組」的首次會議，訂定了第一階段工作的具體行動計劃，包括開展「香港新市容」全港清潔運動。他透露第一階段的三大工作重點，包括強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點；加強宣傳教育及社區參與；加大執法力度。

卓永興當時提到，要理順現境衞生的工作流程，建立「標準運作模式」，由工作組督導各政策局和部門制定行動計劃及績效指標，並持續推動社區參與和宣傳。