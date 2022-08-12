萬元失業金︱不符資格照派錢　520人須回水　林振昇冀酌情處理

早前推出的一萬元臨時失業支援計劃，因為「先批後審」惹起混亂。政府近日發現約520名已獲發津貼的申請人不符資格，包括約350名馬會投注站員工，要求他們退還資助，當中多名曾停工逾月的馬會員工向《香港01》反映有關安排擾民。

勞聯立法會議員林振昇今日（12日）表示，計劃要求申請者交表前失業至少連續30日，有關員工主要是兼職，馬會該段時間沒有安排工作、但沒有解僱他們，因此有機會不符合資格。



失業支援金先批後審 520人近日DQ須回水 馬會投注站員工佔逾半

馬會非表列處所 停工職員照獲批

林振昇在電台節目指，政府另外容許短暫停工30日的人士申請失業援助金，不過只限於表列處所員工，馬會投注站並不包括在內。他稱，該批員工在6月尾收到1萬元資助，但7月尾當局覆核後要求退還全額。他指出，由於馬會1月至4月也沒有為該批員工安排工作，按一般員工理解會認為自己失業，他們沒有看清楚相關定義，並非存心隱瞞。

他說，不少員工已用了1萬元資助，要即時退還資助金額有困難，冀當局酌情處理，若最終仍須退還全額，也希望當局容許他們分期退還，令他們不會有即時經濟壓力。