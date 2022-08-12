楊何蓓茵鼓勵實習生投考公務員　料9月公布政務主任招聘詳情

受移民潮影響下，公務員也出現人才流失的情況，因此政府近來展開大規模招聘。隨着今年政務職系暑期實習計劃快將接近尾聲，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（12日）與參加計劃的大學生聚會，鼓勵他們畢業後投考政務主任（AO）等政府職位。



當局亦透露9月展開新一輪招聘政務主任的工作。



楊何蓓茵在聚會上聆聽實習生分享實習期間的點滴，並以自己在不同崗位服務的經驗，勉勵同學努力裝備自己，更好地規劃未來。她說：「青年是香港的未來和棟樑。此實習計劃是公務員事務局為青年提供的培訓機會之一，讓參加者親身了解政府的運作和政務主任的工作，透過與現職政務主任共事，了解政務主任的角色和使命並汲取實際工作經驗。」另外，她強調政府會繼續以德才兼備為標準，選賢任能，廣泛吸納愛國愛港、具有廣闊視野並且熱心服務市民的優秀人才加入政府。

59名實習生來自中港及外地大專院校

今年政府接獲約230份實習申請表，從中挑選了59名就讀本地、內地及海外大專院校的學生，安排他們於24個決策局和部門實習，負責與政務主任的職務相類似的工作。

當局亦透露，將於今年9月展開新一輪招聘政務主任的工作，主要負責負責制訂和實施政策、調配資源，以至代表香港於內地和海外作推廣等工作。