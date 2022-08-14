李少光離世︱李家超致哀：是我尊敬的前輩　向其家人致以深切慰問

保安局前局長李少光今早（14日）於睡夢中離世，終年73歲。曾任保安局局長的現任特首李家超表示，對李少光辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。



讚揚熱心服務市民、貢獻國家

李家超發出新聞稿，指出：「李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局局長期間，在維持治安、出入境事務、海關管制、消防、懲教及飛行服務等不同政策範疇方面貢獻良多。他深得政府同事和與他共事的社會人士的尊重和愛戴。他2012年離開政府後，仍然熱心服務市民，於2013至2018年出任第十二屆香港特別行政區全國人民代表大會代表，繼續為國家、為香港社會作出貢獻。」

李家超補充：「李少光是我尊敬的前輩官員，過去在不同崗位共事時，充分感受到他服務市民的真誠和盡心盡力。我對李少光辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。我深切懷念李少光。」

保安局局長鄧炳強亦表示深切哀悼：「李少光在2003年至2012年間出任保安局局長，亦曾擔任廉政專員和入境事務處處長的重要職務，竭力為政府和香港市民服務30多年，貢獻良多。他長期負責保安範疇的工作，在維持治安、出入境及海關管制政策方面表現出色，深受政府內外人士敬重。李少光離開政府後仍然關心政事，不時給予寶貴意見，為社會帶來正能量。保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛，我們永遠懷念他。」