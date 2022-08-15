李家超：引「紅隊」批評政策　冀提前堵塞漏洞培養憂患意識

特首李家超接受《文匯報》專訪時表示，政府處理大事時引入了「紅隊」概念，由經驗豐富、立場客觀的人士扮演對手，檢視、評估、批評方案，冀在措施推行前堵塞漏洞，他形容該方法有如「沙盤推演」，希望經過「千錘百煉」，預估風險並設立防禦措施。

他舉例指，過去任職保安局局長期間做大亞灣應變計劃演習，亦應用了「紅隊」概念，並因此完善了搬離計劃。



冀改變工作文化 不會「泛KPI」

李家超指，新一屆政府會盡量運用「紅隊」概念，「這也是文化的改變，也是做事方式的改變，強化整個應對的態度和能力。」他認為，政府每個部門在每個環節工作都可考慮使用有關概念，主管可決定設立固定的「紅隊」成員還是因應事件變換成員，但最重要是要形成有關文化，培養憂患意識。

政府將為指定的工作訂立關鍵績效指標（KPI），李家超表示KPI要衡量工作成效，亦要改變工作文化，如果只是追求KPI冷冰冰的數字而不考慮改變文化，則積極作用有限。他認為，要從最高層次訂立KPI，同時強調政府不會「泛KPI」，而只會針對特定項目設立KPI。

他又認為，若凡事也制定KPI，有些客觀因素導致目標無法達成，結果會令多方面都不滿意，同時若只是針對完成KPI工作，也難免會出現有衝突的情況，例如商業機構中，一個部門想多貸款賺多息，另一部門要確保每日還賬，KPI之間就會存在對立。

指「3+4」檢疫安排無礙與內地商討通關

李家超透露，特區政府將在10月的施政報告中交代縮短造地建屋時間的方法，「如何簡化措施，把重複的變得不重複，程序方面會有一些改變，統籌的方面會做多些」。李家超說，每一屆特區政府都很努力解決土地房屋問題，政府要了解影響土地房屋供應的客觀因素，包括從生地到熟地、從熟地到建屋等工作的時間需求，以追回失地。

此外，李家超認為海外及台灣抵港人士入境檢疫安排改為「3+4」、即3天酒店檢疫加4天醫學監察，不會額外增加內地防疫風險，無礙香港與內地正常通關的商討進程，亦能令香港「動起來，活起來」。他指，現時與內地部門溝通無間，溝通層次亦不低，新安排並無額外增加社區爆發風險，對內地亦不會帶來額外風險，故此不存在有關措施令兩地正常通關變得更難。