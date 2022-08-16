禁追租令屆滿｜邵家輝指租戶要睇住盤數　郭偉强：未現海嘯式解僱

香港第5波疫情來勢洶洶，重創本地經濟，百業蕭條。政府年初推出為期3個月的「禁追租令」救亡，要求業主不能因為租戶欠租，而干擾其運作、停止提供服務，或採取法律行動追討。相關條例於上月31日屆滿，「禁追租令」的成效如何？有否出現市民擔心的「追租潮」？有專家指9月或會迎來第6波疫情，政府會否再次「特事特辦」，推出類似條例呢？



邵家輝：經營困難租戶或可考慮東山再起

當時積極支持「禁追租令」通過的批發及零售界立法會議員邵家輝接受《香港01》訪問，他表示在世紀疫情下，此方案為業界帶來喘息空間，指有不少租戶因「禁追租令」成功渡過難關，甚至有業主願意減租抒緩租戶窘境。不過若要復甦本地市場，他認為絕不能單靠本地市民消費，期望香港可以盡快全面通關，吸引更多旅客來港消費。

邵家輝坦言，有部分租客前景仍未明朗，不排除有租戶要求延長禁追租令，但強調租客必須履行合約精神，直言「政府已推出多項救亡措施，商戶應自己『睇住盤數』，若商戶經營仍未有起色，應考慮他日東山再起。」邵家輝透露，將於明天（17日）舉行的前廳會議向各司長匯報業界情況。

郭偉强指禁追租令對租戶有一定保護

曾擔心「禁追租令」保護期結束後，業主大規模向租户追租，有機會引發解僱潮的工聯會立法會議員郭偉强表示，「無想像中咁差，無出現海嘯式解僱」，認為「禁追租令」對租戶有一定程度保護，使業主和租客變得「有商有量」，甚至在條例屆滿後，仍有不少業主願意向租戶提供「分攤還租」方案。不過他留意到亦有商店經營困難，如擁有近百年歷史的茶樓蓮香樓最近不幸結業，他直言「禁追租令」的成效或影響「未咁快浮現」，需要時間觀察。

提到業界會否要求延長「禁追租令」，郭偉強坦言「需要再評估，因為（商店）目前都有生意。」不過他指有專家預計香港9月將再次迎來疫情高峰期，若政府決定收緊社交政策，他認為政府需要再次推出援助商家方案。