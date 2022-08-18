兒童留宿服務檢討︱狄志遠：積極考慮設強制舉報　人手不足乃癥結

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒事件，社署成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，身兼委員的立法會議員狄志遠今早（18日）接受電台訪問，稱首階段檢討報告大致完成，提出共30項建議，聚焦關注規管及監察改善。



考慮科技監測職員行為 並設突擊巡查

狄志遠透露，將分為兩部分加強規管及監察。首先，完善內部監管系統，正積極考慮加入強制舉報系統，藉此加強營運機構責任：「童樂居一事涉及虐兒，而虐兒事件十分依賴舉報，但部分院方一嚟唔想搞大件事，二嚟唔知要點處理。」他又透露，正考慮利用科技協助監測內部職員行為，但同時須加強院舍員工士氣。

其次是外部監察，務求令內部監管系統可以發揮作用。檢討報告中提到，加入由護士出任的「保健衞生督察」和曾在執法機構工作的人員，定期和突擊巡查院舍，狄志遠指由專業人士監察，他們有處理虐兒個案的經驗，可更全面觀察兒童心理情況和職員水準：「過往著重行政、KPI，現在想再加強關注照顧者和幼兒的情況。」他提到，報告建議成立由太平紳士及社福界人士等組成的小組突擊探訪，有助內部建立良好的文化，確保他們的工作質素可恒常化，並非應對式。

狄志遠坦言，人手不足是院舍的基本問題，導致行業發生不幸事件，現在年輕人不太想投身兒童住宿服務行業，所以政府應從編制、薪酬、晉升空間及人手比例等方面著手改善，以吸引更多新血入行。