吳永輝：民主黨支持收地　指興建公營房屋為重大公眾利益

政府計劃於粉嶺高球場興建1.2萬伙公營房屋，環境諮詢委員會上周一（8日）討論高球場發展相關環評報告未有結果，計劃於明天（19日）再開會討論。民主黨發展政策發言人、規劃師吳永輝重申，民主黨支持收回部份粉嶺高球場用地興建資助房屋，質疑部份擁有高爾夫球場會籍的行政會議成員，是因為利益衝突而高調反對政府收回用地建屋。



粉嶺高爾夫球場。（資料圖片）

強調上屆政府已總結收回球場為社會共識

吳永輝強調，民主黨支持收回部份粉嶺高爾夫球場用地興建資助房屋，又指，如果在高爾夫球場旁邊的零碎的政府土地，對社會沒有更有效的用途，高爾夫球場會可以與政府商討爭取。

吳永輝表示，城市規劃必然牽涉各方利益，但強調興建公營房屋為重大的公眾利益，質疑當上屆政府已總結收回部份高爾夫球場為社會共識，今屆政府部門亦已經完成部份規劃發展程序，及進入環評審理階段時。他質疑部份擁有高爾夫球場會員的行政會議成員，是因為涉及自身利益才高調反對政府收回部份高爾夫球場興建公屋。吳永輝又指，有行會成員甚至建議優先發展郊野公園邊陲地帶，而非高爾夫球場，他認為此建議等同於放棄該地的珍貴動物及植物，因為「動物不會像我們一樣明白限聚令，調頭走等等」。

吳永輝強調，環境諮詢委員會成員必須實事求是進行審議，絕不能因有人大力游說而置審議準則於不顧，對於有傳言指有委員要求投「暗票」更是匪夷所思，不負責任的表現。