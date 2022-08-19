緬甸園區求救錄音曝光！　受害港人處境：走唔到　周圍都有軍隊

港人遭「賣豬仔」到東南亞被迫參與電騙的個案備受關注，民建聯立法會議員葛珮帆昨日（19日）收到市民求助，指20多歲兒子今年6月往泰國工作後失去聯絡，原來被拐賣到緬甸。



兒子過去兩個月不時循各個途徑向她求助，該市民初時以為是騙案，沒有理會。後來同在緬甸的港人錄音向她解釋情況，直言大家「走唔到，周圍都有圍牆、有軍隊！」



葛珮帆今早引述家人指，由於求助訊息每次來自不同海外電話號碼，又於深夜時分發出，家人當初以為是騙案，沒有理會，及至留意近日媒體廣泛報道，發覺事態嚴重，經入境處協助確定兒子6月初確實離境，懷疑兒子真的被禁錮，非常憂慮，已向警方報案，現已由重案組接手調查。

葛珮帆晚上再公開一段錄音，疑似同在緬甸的港人，向上述求助家人解釋他們的處境，指園區內幾名港人都是在網上應徵到泰國工作，卻被賣到緬甸，由於周圍都有圍牆、有軍隊，他們無法逃走。

阿姨呀，不如我解釋畀你聽啦。本身佢就係要去泰國做嘢嘅，即係網上面識咗啲人，咁我哋都係㗎啦，呢度僅餘嘅香港人都係咁樣㗎啦。之後畀人賣咗過嚟緬甸，呢度啲人揸槍嘅。我哋有諗過走，但走唔到嘅，因為周圍都有圍牆、有軍隊。因為我都係香港人，我就教佢同你報平安先，因為無計，我屋企人報咗警、搵咗領事館，都無人救我哋，救唔到，因為呢個位好危險，打緊仗。 求助人收到來自KK園區港人的錄音

此外，葛珮帆亦公開3張對話截圖，指早前有人被發現家人報警，上午被人叫去問話，之後就「消失咗」，自己已經無錢食飯。

葛珮帆說，以往曾處理過不少求職騙案，以今次情況最為惡劣及嚴重，之前受害人主要是金錢損失，但今次受害人面對嚴重身心傷害，失去人身自由，更有生命危險，至今已知最少仍有11人被禁錮，救人刻不容緩。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼

