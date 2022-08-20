直播‧施政報告諮詢︱通關內地？李家超籲現實啲　逐步嚟會較務實

特首李家超10月19日將發表上任後首份《施政報告》，今日（20日 ）下午2時半舉行地區諮詢會，邀請了逾百名市民出席、直接交流，《香港01》全程直播。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，以及多名政策局局長都有出席。

全長兩小時的諮詢會分為兩部分，首先由市民對不同政策範疇表達意見，第二部分分組讓市民直接與官員交流。諮詢會一開始，近十名市民對房策土地表達關注，包括建議政府增加過渡性房屋數量，並將過渡性房屋的建築限制鬆綁，由目前普遍只有4層高增至6層高，以增加供應。有市民則認為政府應開發郊野公園邊陲地帶，並將未來8成新增土地用作興建公屋。

李家超未有逐一回應，強調諮詢會主要「聽意見」，會將市民的建議帶回政府討論，他說知道社會關心房屋問題，政府成立的兩個土地房屋小組都是以行動為目標、並非空談，現時已開始審視過渡性房屋及舊區重建等項目。



有自稱從事金融服務的人士，建議政府容許認可專業人士，例如金融、會計和司法界人士，經過合理的檢疫期後往返香港內地，達致互聯互通，以維持香港金融業地位。李家超回應指，在與內地通關的議題上要現實一些，本港有聯防聯控的責任，政府要在不增加內地風險的情況下，減少市民來往兩地的不便，正積極與內地商討增加通關名額。

李家超說政府希望逐步通關：「每次可能進步一步，加起嚟，務實啲，好過唔理會其他客觀因素。」

參與者多為建制派新界地區人士

參與諮詢會的都是新界的地區人士，有人反映疫情下訪港旅客人數大減，香港11月將舉辦七人欖球賽，若果政府取消檢疫限制、改為加強核酸檢測等，將可大大刺激經濟。有防火委員會委員建議在吐露港公路上興建天橋繞道，紓緩吐露港公路堵塞問題。李家超則說，運輸及物流局局長林世雄已聽到有關吐露港公路等意見，會檢視建議的實際可行性。

《施政報告》將舉辦30場諮詢會，至今已進行了約10次諮詢。上月底李家超曾親自落區，到深水埗探訪劏房戶及商戶，並到街坊福利會與長者及不同階層人士交流。