柬埔寨騙案｜下月赴柬當面關注？丘應樺：有詐騙不代表營商有問題

柬埔寨「賣豬仔」個案愈揭愈多，商務及經濟發展局局長丘應樺下月將到柬埔寨出席東盟經貿部長會議，被問到會否要求當地政府加快營救禁錮在當地的港人。他稱，當地政府已積極營救遭禁錮的香港或其他地區人士，中國駐柬埔寨大使館也非常關注事件，保安局正著手處理港人求助，自己的行程最主要是出席東盟部長級會議「商討商貿情況」，又稱出現詐騙個案不代表柬埔寨營商環境有問題。



有詐騙個案不代表柬埔寨營商環境有問題

丘應樺今日（20日）在電台節目指出，不能將柬埔寨的商業環境及詐騙個案混為一談，出現詐騙個案不代表柬埔寨營商環境有問題。他稱，香港經貿辦有責任將正確訊息帶給本港，向本港商人解釋實際情況。他提到，未來會聚焦「軟實力」講好香港故事，透過中華傳統文化推廣香港，也會多外訪不同國家，與當地政府、商會及團體接觸。他又指，本港除了持續與歐美國家發展貿易關係外，將來會增加與東盟國家合作，不能單靠某一個經濟體。

他指，政府會開發與不同經濟體的合作關係，例如明年2月將派員到杜拜，探索伊斯蘭國家的商機，也會著眼中亞國家的「一帶一路」機遇。他說，中國與非洲國家關係密切，會研究香港如何跟隨國家步伐，融入非洲經濟體的長遠發展。