議員拉大隊睇氫能巴士　陳紹雄倡政府統籌：別依賴營辦商各自研發

城巴推全球首輛三軸雙層氫燃料電池巴士和雙層電能巴士，立法會交通事務委員會主席易志明、副主席陳紹雄等11位議員，昨天（19日）齊齊到城巴車廠參觀。陳紹雄其後在Facebook指，現在巴士公司「各有各做」的方法太慢，提出政府應統籌研發。



立法會交通事務委員會主席易志明、副主席陳紹雄等11位議員，昨天（19日）到城巴參觀全球首輛三軸雙層氫燃料電池巴士和雙層電能巴士。（立法會）

立法會搭電能巴士 直奔車廠睇氫能車

為了體驗電能巴士的功能和設備，議員首先乘坐城巴於今年4月引入的雙層電能巴士，由立法會綜合大樓出發前往位於柴灣的城巴總部參觀7月引入三軸雙層氫燃料電池巴士和雙層電能巴士。

議員亦藉此與城巴管理層就新能源交通和綠色運輸的未來發展路向交換意見。

陳紹雄：香港較鄰近城市落後

陳紹雄在Facebook發文指，樂見城巴主動及積極推動零排放巴士，體現企業肩負社會責任。但亦同時認為，依賴公共交通營辦商各自花費使勁研發，未必是有效的資源運用，更指香港目前「左試試、右試試」以及各有各做的做法實在太慢，認為「發展及應用零排放公共交通工具，相比鄰近城市已經落後很多！」陳紹雄認為政府應建立及支持包括「官、產、學、研」的四方合作平台，適當地協調及分配資源，制定標準和配套等。

立法會交通事務委員會主席易志明、副主席陳紹雄等11位議員，昨天（19日）到城巴參觀全球首輛三軸雙層氫燃料電池巴士和雙層電能巴士。（立法會）

城巴母公司匯達交通主席張堃指，公司正推行「零排放轉型計劃」，承諾於2045年達至零排放。這輛三軸雙層氫燃料電池巴士在7月引入，與內地公司合作共同設計及建造，為香港度身訂造，現作試驗用途。與純電動車相比，氫燃料電池車的行走距離較遠，補充燃料速度亦比較迅速，加氫的過程僅需約10至15分鐘，而且可應付本港山路及斜坡行車環境，故認為氫具備成為香港主流交通運輸能源的潛力。

城巴亦計劃明年引入續航力超過400公里的量產車款，並與政府緊密合作，制訂相關法規和指引，讓氫能車輛得以在本港行駛。