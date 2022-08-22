澳門擬改國安法　非暴力行為可構成分裂國家　增教唆或支持叛亂罪

澳門政府表示，將以《港區國安法》為指引，更新和完善《維護國家安全法》，當中建議非暴力行為可構成分裂國家罪，同時增訂「教唆或支持叛亂」罪，令叛國、分裂國家、顛覆犯罪行為的教唆或幫助行為獨立成罪。

相關修例即日起進行為期45日的公開諮詢，爭取在10月底完成報告，11月初完善文本後提交立法會審議。



引入情報通訊截取措施 臨時限制離境

澳門保安司司長黃少澤表示，修例目的是要令法律能夠達至與國家及香港特區相關法律同等的維護水平，以及履行同等的國家安全標準，但澳門屬地方自主立法，只會將原有的8條犯罪，納入《國安法》體系，不會規範中央事權。

修例將原有的「顛覆中央人民政府」罪，改為「顛覆國家政權」罪，同時增訂「教唆或支持叛亂」罪，令叛國、分裂國家、顛覆犯罪行為的教唆或幫助行為獨立成罪。澳門於2009年實施《維護國家安全法》，法例訂明暴力或嚴重非法手段，才會構成「分裂國家罪」，但當局建議日後要涵蓋至非暴力手段。

此外，當局建議引入包括情報通訊截取措施，最多5天的臨時限制離境措施，以及與《港區國家法》一樣，警方有權對合理懷疑的組織和個人，要求提供包括成員身份資料、在澳門的活動、收支明細資料等。

《港區國安法》實施至今逾兩年。（資料圖片）

澳門政府：香港亂局、佩洛西訪台顯面臨更多挑戰

當局表示，澳門今次修例背景是因應國際和周邊安全形勢變化，包括香港出現的亂局和近期美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣等，顯示澳門正面臨更多、更新和更嚴峻的問題和挑戰，有必要強化維護國家安全的法律基礎和核心作用、完善罪名和歸責制度等。

黃少澤表示，完善《維護國家安全法》需依賴社會各界和全體居民的關心和積極參與推動，強調維護國家安全不僅是特區憲制責任，也是包括澳門居民在內全中國人民的法定責任。