房協20條邨加租2%　楊永杰倡凍租兩年　陳學鋒關注欠租籲彈性處理

房協轄下二十個出租屋邨10月起加租2%，比房委會1.17%的租金加幅為高，疫情下將寬免首年的額外租金。立法會議員楊永杰認為經濟未有起色，很多基層市民「無工開」，指加租超過通脹並不合理。他建議房協應凍結未來兩年租金，就算堅持加租，加幅也應與房委會看齊，以減輕租戶經濟負擔。



民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒則認為，新冠疫情影響經濟，呼籲房協審視明年經濟情況，以決定是否繼續凍結租金。



促房協檢視租金調整機制

楊永杰指經濟未有明顯起色，最新失業率仍高達4.7%，有近18萬人「無工開」，基層面對開工不足問題，7月通脹率更錄得1.9%，房協卻以高於公屋租金的加幅加租，是不理民間「疫苦」。他建議房協檢視租金調整機制，一併考慮香港經濟環境短期波動或逆轉，不應「一刀切」以方程式來決定加租。以目前經濟不明朗的情況，房協應凍結未來兩年的租金，就算堅持要加租，加幅亦應與房委會看齊，減輕租戶的經濟負擔。

陳學鋒建議房協一年後再檢視是否繼續凍租

陳學鋒則表示，今次凍租一年的做法，與早前房委會凍租一年的處理手法相同，有助紓緩經濟壓力。民建聯建議房協一年後，再檢視當時的社會環境，才決定是否延續寬免措施，繼續凍租。

新冠疫情打擊飲食等行業，陳學鋒關注公租往戶欠租情況有否上升，希望房協彈性執行追討租金政策，瞭解個別租戶的情況並提供協助。