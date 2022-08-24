房協20條邨加租2%　楊永杰批加幅高過房委會：疫下應凍租

撰文：鄭嘉惠
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房協轄下二十個出租屋邨10月起加租2%，比房委會1.17%的租金加幅為高，疫情下將寬免首年的額外租金。立法會議員楊永杰認為經濟未有起色，很多基層市民「無工開」，指加租超過通脹並不合理。他建議房協應凍結未來兩年租金，就算堅持加租，加幅也應與房委會看齊，以減輕租戶經濟負擔。

促房協檢視租金調整機制

楊永杰指經濟未有明顯起色，最新失業率仍高達4.7%，有近18萬人「無工開」，基層面對開工不足問題，7月通脹率更錄得1.9%，房協卻以高於公屋租金的加幅加租，是不理民間「疫苦」。他建議房協檢視租金調整機制，一併考慮香港經濟環境短期波動或逆轉，不應「一刀切」以方程式來決定加租。以目前經濟不明朗的情況，房協應凍結未來兩年的租金，就算堅持要加租，加幅亦應與房委會看齊，減輕租戶的經濟負擔。

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