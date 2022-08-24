立法會︱邱達根談休會工作：周六落區派月餅　為阿仔缺席會面特首

立法會現時正在休會，但議員工作繼續馬不停蹄。立法會科技創新界議員邱達根今日（24日）與傳媒聚會，分享休會期間的工作，透露接下來周六（27日）會落區向市民派發月餅，隨後會集中向政府提交《施政報告》的建議。不過期間由於需要送兩名兒子到英國開學，會暫時離港一個多星期，無法與「G19」成員一同與特首會面。



他亦大談對香港未來創科發展的想法，稍後會向特首李家超提交詳細建議，其中特別關注業界人才不足的問題，希望政府提供政策便利，特別向創科傾斜。



邱達根周六（27日）落區派月餅。（林劍攝）

將缺席「G19」與特首會面 須另約時間交意見

邱達根提到，休會期間有4方面主要工作，包括準備《施政報告》建議、業界活動、做地區活動義工和落區派發物資。其中，本周六他會與科創義工聯盟合作，在全港各區派發月餅，與市民提早慶祝中秋佳節，翌日即要出發前往英國，陪同兩位兒子準備開學，笑言行程十分繁忙。

由於暫時不在港，立法會「G19」議員稍後約見特首李家超，講述施政報告建議，邱達根將未能出席，因此打算另約時間，但亦正好提供機會讓他提出更深入的創科政策建議。他說會將業界最有共識的數項意見，整合交予特首。他提到，既然特首都認同香港「無創科，無未來」，往後需要更多具針對性、更具體的政策，為未來創科發展指明方向。「相對於派錢，我們更加需要這些前瞻的政策。」

香港科學園於將軍澳創新園興建的先進製造業中心（AMC）。（資料圖片/盧翊銘攝）

指業界中層人才受移民等狀況影響

邱達根指，業界近來向政府反映的意見中，有七成都與人才相關，不論上、中、下游皆面對人才不足的問題。他指現時創科人才需求殷切，但高端人才由於防疫限制、申請來港程序官僚繁複等因素，較難吸引入才來港；中層管理由於移民、海外爭奪人才等原因，又有一批人離開香港；基層方面，學生基礎教育亦未能對接時代的需要。「領域愈來愈多，像金融科技等等，不同領域都需要人，有時想多聘請幾位programmer（程式設計師），但都找不到足夠的人工作。」

邱達根指出，政府需要在創科發展上有明確的藍圖，稍後會向特首正式提交「4X4」的藍圖建議，亦即4個「縱向」的範疇，包括金融科技、生命科技、某部份配件的高端生產、數據經濟（Data Economy），認為這方面在香港大有可為，「科創那麼多門類，總不可能每樣都發展，需要一些香港有潛力的地方，用政策配合去發展。」

至於4個「橫向」的範疇，則是指一些政策層面的便利，包括透過政策鬆綁吸引人才；為科創公司提供合適的土地配套，「例如會否主動在北部都會區，替他們建立生產基地」；吸引專業投資者，例如對相關產業的投資提供退稅等；透過政策合作用好與內地的關係，「例如一些藥製品，在香港拿到認證後，也可以在大灣區9個內地城市出售，對外地投資者來說一定是一個賣點，讓他們落戶香港」。

「如果真要訂立一個KPI（關鍵績效指標），在20年之內，上述4個『縱向』的產業中，每個範疇的Top 10（首十位）企業，如果各有兩至三間落戶香港，已經算相當成功了。」邱達根如是說。「政府過去的思維，是怕幫助完一個範疇後，另一個範疇會不滿。但搞創科，就是要夠膽『傾斜』某些方面，專注去發展。」

黃永棋（右）與伍家朗（左）正在東京比賽。（Badminton Photo）

談檢疫限制：令運動員卻步不來港

邱達根指，與創新科技及工業局局長孫東有相當多交流，大讚對方是一位有熱誠、對創科發展相當有想法和主見的人，未來會繼續擔當溝通的橋樑，希望他和本地的創科業界更加熟稔，對往後工作十分有幫助。

本身是香港壁球總會主席的邱達根，亦提到防疫限制無論對於本地還是海外運動員都有很大的影響。海外頂尖運動員眼見香港有檢疫限制，不會願意來港參加比賽，「一日（檢疫）隨時他們都不會來」，因為檢疫過程會對其運動狀態有嚴重影響；對本地運動員而言，他們經常要在海外征戰為港爭光，但基於檢疫限制「計唔啱數」，導致長時間無法返港。他希望政府正視這些現象，並加強對運動員學習，以至退役後就業方面等的支援。