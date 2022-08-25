人才外流︱湯家驊嘆高球場建屋輕視少眾　大比例建公屋嚇走人才

在移民潮及外資撤離的背景下，如何挽留海外人才成為香港一大難題。行會成員湯家驊今日（25日）撰文，指不要歸咎2019年社會事件和疫情，外才難求有著四大根本性問題，包括高球場等文娛康體設施不足、國際學校供不應求、私樓供應少、以及背負「一國兩制」的政治原罪。

湯家驊特別將香港與新加坡比較，指香港的生活質素不如星洲，舉例香港人口比新加坡少逾200萬，私人高球場數目卻不及對方的一半，認為政府倡議將「半個粉嶺高爾夫球場改建成公屋區」，做法與吸引人才目標背道而馳，因為海外人才一般崇尚這類運動。他又說，公私營建屋比例訂於「七三比」，令高質素私樓價格推至巔峰，同樣令海外人才卻步。



雖乃賺錢好地方 生活質素卻不如星洲

湯家驊指，新加坡是香港在人才方面的競爭對手，香港雖然是「賺錢的好地方」，但吸引人才卻關注生活質素。他說海外人才看重「文化藝術與少眾運動」，包括高球、帆船、滑水，但香港在這些運動的設施卻遠遠落後於其他世界級城市。他以高球場為例，指新加坡人口只得約五百萬，但有十四個私人及三個公眾球場；香港人口七百幾萬，卻只有六個半私人球場及三個公眾球場。

在居住環境，他指香港人均居住面積13.5平方米，遠遠落後於新加坡的24平方米。在很多海外高級專業人士眼中，香港只是一個石屎森林，嚴重缺乏社區綠化，香港屬「不宜居住城市」是毋庸置疑之事實。

稱新加坡一黨專政 港尊重自由反輸輿論

在政治方面，湯家驊提到新加坡是「一黨專政，不比特區更民主」，而且對言論自由和人權嚴重壓抑，相比之下香港更開放，「可惜是新加坡的是強勢政府，我們的卻是弱勢政府」。他慨嘆，香港因為尊重言論自由和人權，所以在重大議題上受制於輿論和民粹訴求，在國際輿論長期處於下風，令「一國兩制」成為香港的政治「原罪」；相反新加坡卻遭到「吹捧」，令人錯覺新加坡的政治環境比香港更好。

他認為，本港最大的難題是在這種環境下找到平衡，表示須加倍小心，「不要在群情洶湧下矯枉過正，輕易放棄維護特區金融及商業中心的重要責任」。他同時強調，並非輕視普羅大眾的利益及訴求，也非否定興建更多公共房屋的需要，「只是希望指出，要追回撤走了的外資和吸納海外人才，我們要有能力為他們提供優質生活質素」，認為要找到合適的平衡點。