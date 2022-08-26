高官染疫︱昨與卓永興巡後巷　陳學鋒如常落區：戴好口罩風險不大

政務司副司長卓永興今日（26日）快測呈陽性，正進行隔離，昨日仍如常上班，其中一項日程是聯同民建聯議員鄭泳舜及陳學鋒，落區到西營盤後巷巡查衞生情況。陳學鋒今早如常落區到華富邨，他指收到卓永興確診的消息後，已隨即進行核酸檢測，每天工作前亦會做快測，直言落區是工作一部分，「預咗」會有感染風險。

鄭泳舜則稱，昨日落區巡查後巷屬於戶外空間，人與人之間都保持適當距離，全程都有配戴好口罩，認為不屬於「密切接觸」。兩人都表示，暫時沒感到身體不適。



卓永興昨日與李慧琼、鄭泳舜及陳學鋒等落區視察衞生。（民建聯提供）

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鄭泳舜：之前中過 會繼續工作安排

鄭泳舜表示，卓永興每日都需要接觸較多人，的確有確診風險，而「自己依家都ok，最重要都係先慰問司長」。曾經確診的鄭泳舜指，自己已有一定程度的自然抗體，將會再進行多一次快測，確保安全後會繼續完成今日下午的工作。

陳學鋒：如常戴口罩落區 暫停飯局

陳學鋒則說，「落區」時會盡力做好防護，包括工作時全程戴好口罩、每天進行快測等。因應事件，他將暫停短期內的小規模飯局以減少傳播風險，不過毋須脫口罩的活動會如常進行：「除非落區，啲街坊驚或者觀感唔好啦。」

該黨議員周浩鼎出席活動被問到卓永興染疫，回應指「啱啱先知」，他指昨日並無參與落區活動，不清楚情況，但相信有接觸的同事都會有相應措施，如有任何安排，民建聯都會對外公布，暫時未聽到黨內有人身體不適。

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