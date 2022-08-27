蔡若蓮：開學前更新防疫指引　若單日確診破萬將檢視全日面授安排

中小學開學在即，教育局局長蔡若蓮今日（27日）表示，一直留意疫情發展，為平衡學生的健康及學習需要，局方在開學前會更新相關指引。她稱，若單日確診個案過萬宗，當局會檢視恢復全日面授課堂的標準是否合適，以及檢討需要除口罩的課外活動安排。



蔡若蓮在電台節目指，如果疫情更趨嚴峻，會檢視需要除口罩的課外活動安排，例如學生參與樂團活動時，需要分隔較遠距離及加裝隔板等。被問到會否研究盡快恢復全日面授課，蔡若蓮指，小學生的自理能力較弱，除了視乎疫苗接種率，亦要一併考慮校舍環境是否適合，以及學生的自理能力。她說，6個月至3歲幼童的疫苗接種起步較遲，接種率仍然較低，呼籲有關家長盡快帶子女打針。

便利港生北上開學 暫接923人申請

教育局早前推出便利本港學生北上升學措施，蔡若蓮說，截止昨晚，當局收到超過923宗申請，批出600多份，希望經陸路返回內地的學生佔8成，其餘渠道佔約2成。

她說，國泰及香港航空已加開合共7班飛往內地航班，供學生優先購買，相信機位充裕，看不到有機票價格飆升的情況。她稱考慮到或仍有港生未提交資料，將延長申請時間至星期一（29日）的凌晨零時。