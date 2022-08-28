高球場︱新思維公開信促盡快發展　否則政府管治威信蕩然無存

上屆政府經「土地大辯論」後，決定收回粉嶺高球場32公頃土地，並建議其中9公頃土地用作興建公屋之用。不過近日有部份政界人士建議重新考慮該決定，環評報告在環諮會亦遇上阻力。

新思維昨日（27日）發公開信，指房屋問題已經成為國家對香港管治的「頭等大事」，同時促請政府盡快收回粉嶺高爾夫球場用地興建公屋，以表管治決心，否則會令人有「官商勾結」之質疑，政府管治威信蕩然無存。



指部份球場用地可遷至竹篙灣

信件收件人為城規會主席、發展局常秘丘卓恒，副本抄送至發展局局長甯漢豪、文化體育及旅遊局局長楊潤雄。信中表示，大量興建公屋是香港扶助貧窮人口最有效的方法，不過政府在提供土地的可行措施不多，而收回粉嶺高爾夫球場用地是相對最快、最直接，甚至最少公眾爭議的方案，政府希望社會可以穩定發展，人心得以回歸，讓市民看見希望，盡快興建公屋必定是重中之重的事情，不容再有拖延。新思維強調，並不反對參展高爾夫球運動，但相對香港房屋的需要，認為高爾夫球運動發展可從長計議。

信中坦言：「收回粉嶺高爾夫球場用地興建公屋是政府多年的諮詢的共識。」新政府一直表示要以目標為本，若規劃程序突然叫停，除令新政府的管治決心及威信蕩然無存，也令人懷疑有「官商勾結」之嫌。因此新思維促請政府下定決心，收回部份高球場用地興建公屋，讓市民看見政府勵精圖治的決心。

新思維就粉嶺高爾夫球場用地興建公屋提6大具體建議，包括：於該地興建公共屋邨，緩解粉錦公路迴旋處交通壓力；增加該地主要車流出入口，連接保健路、太平邨及北區醫院方向，在公屋用地興建行人輸送系統；加大該區的發展參數，進一步增加單位數目；收回粉嶺高爾夫球場後，開放公眾使用，結束私人會所模式，推動運動發展；建議搬遷9公頃高爾夫球場用地至佔地六十公頃的竹篙灣第二期康樂用地，並擴大至十八公頃；在竹篙灣第二期撥地，興建高爾夫球練習場。